Il Lione trema: intervento shock di Doucoré, Fofana trasportato in barella. Ora è in ospedale

La vittoria in rimonta per 2-1 ottenuta dal Lione contro lo Strasburgo, che ha proiettato la squadra di Paulo Fonseca a ridosso del PSG capolista, è stata macchiata da un grave infortunio. L'attaccante belga Malick Fofana è stato costretto a lasciare il campo in barella a seguito di un duro fallo da dietro commesso da Ismaël Doukouré.

Inizialmente sanzionato con il giallo, il difensore dello Strasburgo è stato espulso dall'arbitro Eric Wattellier dopo la revisione al VAR. Fofana, visibilmente sofferente e con il sospetto di un serio problema alla caviglia, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Si teme - scrive RMC Sports - uno stop prolungato, una pessima notizia per il tecnico Fonseca.

Le prossime ore saranno cruciali per definire l'entità dell'infortunio, ma le smorfie di dolore del giocatore lasciano presagire un lungo periodo lontano dal campo.