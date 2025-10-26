In Ligue 1 Fonseca fa festa al 91' e aggancia De Zerbi al 3° posto: Lione-Straburgo 2-1

Spettacolare scontro per la zona Europa nella nona giornata di Ligue 1, dove l'Olympique Lyonnais ha superato in rimonta il Racing Club de Strasbourg per 2-1, compiendo un balzo in avanti in classifica. La partita, vivace e ricca di colpi di scena, ha visto i padroni di casa schierarsi con un 4-2-3-1 e gli ospiti con un 3-4-3, entrambi decisi ad avvicinare le prime posizioni.

Dopo un avvio di studio, è stato lo Strasburgo a sbloccare il risultato al 25': cross di Guela Doué e perentorio colpo di testa di Joaquin Panichelli (ottavo gol stagionale per l'argentino). La reazione del Lione non si è fatta attendere e il pareggio è arrivato al 31' grazie a un'autorete del difensore Ismaël Doukouré su cross di Fofana. Poco dopo, il capitano del Lione, Corentin Tolisso, ha fallito un rigore assegnato per fallo su di lui, parato da Penders.

La svolta è arrivata al 67' con l'espulsione di Doukouré per un fallo su Malick Fofana, costretto a uscire in barella. Con l'uomo in più, l'OL ha spinto con insistenza. Dopo diverse occasioni, il gol vittoria è arrivato in pieno recupero (90'+2): il subentrato Afonso Moreira ha trovato il guizzo decisivo con un tiro potente che ha regalato la vittoria. Grazie a questo successo per 2-1, l'Olympique Lyonnais si porta momentaneamente al quarto posto in classifica.

9ª GIORNATA

Paris FC - Nantes 1-2

2' El-Arabi (N), 15' Chergui (P), 38' Abline (N)

Brest - Paris Saint-Germain 0-3

29',39' Hakimi (P), 90'+6 Doue (P)

Monaco - Tolosa 1-0

3' Salisu

Lens-Marsiglia 2-1

17' Greenwood (M), 23' Edouard (L), 53' Pavard aut. (L)

Lille - Metz 6-1

LA CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 20

2. Lens 19

3. Olympique Marsiglia 18

4. Lione 18

5. Monaco 17

6. Lille17

7. Strasburgo 17

8. Nizza 14

9. Tolosa 13

10. Rennes 11

10. Nizza 11

11. Paris FC 10

12. Brest 9

13. Nantes 9

14. Le Havre 9

15. Angers 9

16. Lorient 8

17. Auxerre 7

18. Metz 2

*una gara in meno