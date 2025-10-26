Man City, Guardiola perde e applaude Emery: "Sono un suo ammiratore, è forte in difesa"

Battuta d'arresto inattesa per il Manchester City in Premier League. Gli uomini di Pep Guardiola scivolano di misura (0-1) sul campo dell'Aston Villa di Unai Emery, interrompendo una striscia positiva di nove risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni. La rete decisiva di Matty Cash ha riportato i Citizens alla sconfitta in campionato dopo quella del 31 agosto contro il Brighton, in un avvio di stagione che non è stato dei più scintillanti per i campioni in carica.

Il rovescio costa caro in classifica, con il City che si ritrova ora a -6 dalla vetta, presieduta dall'Arsenal. Malgrado la delusione del risultato, Guardiola ha voluto rendere omaggio al suo omologo spagnolo in conferenza stampa, spendendo parole di profonda ammirazione per il lavoro svolto da Emery all'Aston Villa.

"Nutro molta ammirazione per Unai, che è molto costante e ben preparato," ha dichiarato Guardiola. L'allenatore catalano ha sottolineato la difficoltà dell'impegno, definendo l'Aston Villa una delle formazioni più ostiche da affrontare in trasferta, "molto bravi in difesa, anche sui calci piazzati, e sono migliorati molto negli ultimi anni. Sono una squadra davvero completa," ha concluso l'allenatore, riconoscendo la forza e l'organizzazione tattica imposta dall'ex tecnico del PSG.