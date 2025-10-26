Real Madrid, Vinicius furioso per il cambio. Xabi Alonso: "Ne parleremo, non è importante"

Il Clasico non tradisce mai tensioni e scosse emotive. Anche questa volta, nel big match tra Real Madrid e Barcellona, alla spettacolarità del campo si è aggiunto un episodio destinato a far discutere. Protagonista Vinicius Jr, sostituito al 70’ da Xabi Alonso per far posto a Rodrygo. Una scelta che il brasiliano ha accolto malissimo: prima gesti plateali di disapprovazione in campo, poi un’uscita furiosa verso la panchina, dove non ha stretto la mano al tecnico e ha provato a dirigersi direttamente negli spogliatoi, fermato solo dall’intervento di alcuni membri dello staff.

Le telecamere hanno ripreso ogni attimo della sua scenata. Xabi Alonso, però, ha scelto la via della calma: lo sguardo fisso sulla partita, senza alimentare ulteriori polemiche nel momento più caldo. Nel post partita, il tecnico ha preferito mettere al centro la prestazione del collettivo e il risultato: “Sono molto contento per i ragazzi. Avevano bisogno di questa sensazione di vittoria in una partita importante. Non solo per i tre punti, ma per ciò che poteva significare”, ha dichiarato, sottolineando la forza mentale con cui il Madrid ha conquistato un successo pesante.

Sulla rabbia di Vinicius, il commento è stato breve ma significativo: “Non voglio perdere la concentrazione su ciò che è importante. Ne parleremo”. Un chiarimento è inevitabile, ma per ora al Bernabéu pesa soprattutto una vittoria che rilancia ambizioni e autostima.