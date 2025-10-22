Ziyech torna a casa. Il presidente del Wydad annuncia: "Ha firmato fino al 2027"

Dopo mesi di indiscrezioni e trattative saltate, Hakim Ziyech ha finalmente trovato una nuova squadra. L’esterno marocchino, svincolato dopo la fine della sua avventura con Al-Duhail, era da tempo alla ricerca di un progetto che gli permettesse di rilanciarsi. In questi mesi, il 32enne si era mostrato spesso sui social mentre si allenava in partite amichevoli a Dubai, mantenendosi in forma e alimentando le voci su un possibile ritorno in campo.

L'ex Ajax era stato accostato a diversi club, tra cui Cluj ed Elche, ma nessuna trattativa era però andata in porto, anche a causa dei problemi al ginocchio che lo avevano frenato nell’ultimo anno. Tuttavia, un talento del suo calibro, soprattutto da svincolato, non poteva restare a lungo senza pretendenti. Secondo la stampa marocchina, Ziyech avrebbe trovato un accordo per firmare con il Wydad Casablanca, uno dei club più prestigiosi del Marocco. Un ritorno in patria che rappresenta per lui un nuovo e forse ultimo grande capitolo della sua carriera.

Il presidente del Wydad, Hicham Ait Mena, ha confermato l’operazione al quotidiano Okaz: "Hakim Ziyech ha firmato un contratto fino al 2027, con opzione di rinnovo. Le negoziazioni sono andate bene: Ziyech voleva fortemente giocare per il suo Paese, nonostante le offerte vantaggiose ricevute dall’estero". A pochi mesi dalla Coppa d’Africa, il ritorno in patria potrebbe rimettere l’ala nel mirino del CT Walid Regragui e offrirgli l’ultima occasione di andare al Mondiale 2026