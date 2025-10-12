Repubblica Ceca ko con le Far Oer, Hasek: "Possibile che sia la mia ultima partita"

Ivan Hasek, ct della Repubblica ceca, ha commentato così la sconfitta per 1-2 della sua Nazionale contro le Far Oer: "Devo fare i complimenti ai nostri avversari, le partite qui sono come una copia carbone. Ci aspettavamo una partita del genere, ma non siamo riusciti a gestirla. Ci è mancato più coraggio personale, più progressione in fase offensiva. Abbiamo subito il primo gol, siamo rientrati rapidamente in partita, ma abbiamo commesso un'altra serie di errori che ci sono costati il ​​secondo gol. Poi non siamo riusciti a superare la loro difesa. Il risultato e la partita non sono stati come li avevamo immaginati. Non è andata bene e certamente ne ho la massima responsabilità come allenatore.

Non ho visto nessuno rinunciare a qualcosa in campo o sottovalutarlo. Come ho detto, ho sbagliato più azioni in fase offensiva, non abbiamo avuto più occasioni. Devo dire che il loro 5-4-1, che porta al contropiede, è spiacevole. Ma avremmo dovuto gestirlo meglio.

Ultima mia partita da ct della Nazionale? Non lo decido io. Mi piacerebbe giocare i play-off per il campionato del mondo, ma è possibile che sia l'ultima partita. Come ho detto, non lo decido io".