Alle 18 la finale della Coppa Intercontinentale FIFA. L'albo d'oro: il PSG cerca il 1° alloro
Stasera si disputerà la finalissima dell'edizione 2025 della Coppa Intercontinentale, che vedrà di fronte Paris Saint-Germain e Flamengo.
A settembre di un anno fa, la FIFA aveva fatto molto discutere quando aveva pubblicato l'albo d'oro della competizione. A sorpresa, infatti, sono state eliminate le edizioni dal 2000 al 2004, quindi sono state cancellate due vittorie del Boca (2000 e 2003), una del Bayern (2001), una del Real Madrid (2002) e una del Porto (2004). Giova ricordare che in quel periodo la FIFA era in contrasto con la UEFA, che insieme alla CONMEBOL organizzava la vecchia Intercontinentale. Per questo motivo, parallelamente a quel trofeo, fu introdotto il FIFA Club World Championship, che alla fine si disputò solo nel 2000: vinse il Corinthians, che compare nell'albo d'oro al posto del Boca.
L'albo d'oro
1960: Real Madrid (ESP)
1961: Peñarol (URU)
1962: Santos (BRA)
1963: Santos (BRA)
1964: Inter (ITA)
1965: Inter (ITA)
1966: Peñarol (URU)
1967: Racing Club (ARG)
1968: Estudiantes (ARG)
1969: AC Milan (ITA)
1970: Feyenoord (NED)
1971: Nacional (URU)
1972: Ajax (NED)
1973: Independiente (ARG)
1974: Atlético Madrid (ESP)
1975: N/A (partita non disputata: Bayern Munich (GER) v. Independiente (ARG))
1976: Bayern Munich (GER)
1977: Boca Juniors (ARG)
1978: N/A (partita non disputata: Boca Juniors (ARG) v. Liverpool (ENG))
1979: Olimpia (PAR)
1980: Nacional (URU)
1981: Flamengo (BRA)
1982: Peñarol (URU)
1983: Grêmio (BRA)
1984: Independiente (ARG)
1985: Juventus (ITA)
1986: River Plate (ARG)
1987: Porto (POR)
1988: Nacional (URU)
1989: AC Milan (ITA)
1990: AC Milan (ITA)
1991: Stella Rossa (YUG)
1992: São Paulo (BRA)
1993: São Paulo (BRA)
1994: Vélez Sarsfield (ARG)
1995: Ajax (NED)
1996: Juventus (ITA)
1997: Borussia Dortmund (GER)
1998: Real Madrid (ESP)
1999: Manchester United (ENG)
2000: Corinthians (BRA)
2001: N/A (competizione non giocata)
2002: N/A (competizione non giocata)
2003: N/A (competizione non giocata)
2004: N/A (competizione non giocata)
2005: São Paulo (BRA)
2006: Internacional (BRA)
2007: AC Milan (ITA)
2008: Manchester United (ENG)
2009: Barcellona (ESP)
2010: Inter (ITA)
2011: Barcellona (ESP)
2012: Corinthians (BRA)
2013: Bayern Munich (GER)
2014: Real Madrid (ESP)
2015: Barcellona (ESP)
2016: Real Madrid (ESP)
2017: Real Madrid (ESP)
2018: Real Madrid (ESP)
2019: Liverpool (ENG)
2020: Bayern Munich (GER)
2021: Chelsea (ENG)
2022: Real Madrid (ESP)
2023: Manchester City (ENG)
2024:Real Madrid (ESP)
2025
