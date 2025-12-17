Alle 18 la finale della Coppa Intercontinentale FIFA. L'albo d'oro: il PSG cerca il 1° alloro

Stasera si disputerà la finalissima dell'edizione 2025 della Coppa Intercontinentale, che vedrà di fronte Paris Saint-Germain e Flamengo.

A settembre di un anno fa, la FIFA aveva fatto molto discutere quando aveva pubblicato l'albo d'oro della competizione. A sorpresa, infatti, sono state eliminate le edizioni dal 2000 al 2004, quindi sono state cancellate due vittorie del Boca (2000 e 2003), una del Bayern (2001), una del Real Madrid (2002) e una del Porto (2004). Giova ricordare che in quel periodo la FIFA era in contrasto con la UEFA, che insieme alla CONMEBOL organizzava la vecchia Intercontinentale. Per questo motivo, parallelamente a quel trofeo, fu introdotto il FIFA Club World Championship, che alla fine si disputò solo nel 2000: vinse il Corinthians, che compare nell'albo d'oro al posto del Boca.

L'albo d'oro

1960: Real Madrid (ESP)

1961: Peñarol (URU)

1962: Santos (BRA)

1963: Santos (BRA)

1964: Inter (ITA)

1965: Inter (ITA)

1966: Peñarol (URU)

1967: Racing Club (ARG)

1968: Estudiantes (ARG)

1969: AC Milan (ITA)

1970: Feyenoord (NED)

1971: Nacional (URU)

1972: Ajax (NED)

1973: Independiente (ARG)

1974: Atlético Madrid (ESP)

1975: N/A (partita non disputata: Bayern Munich (GER) v. Independiente (ARG))

1976: Bayern Munich (GER)

1977: Boca Juniors (ARG)

1978: N/A (partita non disputata: Boca Juniors (ARG) v. Liverpool (ENG))

1979: Olimpia (PAR)

1980: Nacional (URU)

1981: Flamengo (BRA)

1982: Peñarol (URU)

1983: Grêmio (BRA)

1984: Independiente (ARG)

1985: Juventus (ITA)

1986: River Plate (ARG)

1987: Porto (POR)

1988: Nacional (URU)

1989: AC Milan (ITA)

1990: AC Milan (ITA)

1991: Stella Rossa (YUG)

1992: São Paulo (BRA)

1993: São Paulo (BRA)

1994: Vélez Sarsfield (ARG)

1995: Ajax (NED)

1996: Juventus (ITA)

1997: Borussia Dortmund (GER)

1998: Real Madrid (ESP)

1999: Manchester United (ENG)

2000: Corinthians (BRA)

2001: N/A (competizione non giocata)

2002: N/A (competizione non giocata)

2003: N/A (competizione non giocata)

2004: N/A (competizione non giocata)

2005: São Paulo (BRA)

2006: Internacional (BRA)

2007: AC Milan (ITA)

2008: Manchester United (ENG)

2009: Barcellona (ESP)

2010: Inter (ITA)

2011: Barcellona (ESP)

2012: Corinthians (BRA)

2013: Bayern Munich (GER)

2014: Real Madrid (ESP)

2015: Barcellona (ESP)

2016: Real Madrid (ESP)

2017: Real Madrid (ESP)

2018: Real Madrid (ESP)

2019: Liverpool (ENG)

2020: Bayern Munich (GER)

2021: Chelsea (ENG)

2022: Real Madrid (ESP)

2023: Manchester City (ENG)

2024:Real Madrid (ESP)

2025