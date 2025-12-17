Sconfitta e volo annullato per nebbia: la brutta serata del Maiorca a La Coruna

Non è stata certo una trasferta fortunata per il Maiorca. Dopo l’eliminazione dalla Copa del Rey ad opera del Deportivo La Coruña, arrivata all'84' minuto con un gol che ha condannato la squadra isolana a uscire dal torneo, il gruppo si è trovato ad affrontare un ulteriore imprevisto: l’impossibilità di tornare subito a casa.

Secondo quanto comunicato dal club, il volo di rientro ha subito un ritardo e la fitta nebbia presente nella zona dell’aeroporto di Alvedro ha costretto i giocatori e lo staff a trascorrere la notte in Galizia. Il ritorno sull’isola è stato quindi rimandato a oggi a mezzogiorno, con il conseguente spostamento dell’allenamento mattutino che verrà recuperato soltanto al rientro.

La combinazione tra la delusione sportiva e i problemi logistici ha reso questa trasferta particolarmente difficile. L’eliminazione nel finale ha lasciato un’amarezza enorme; il Maiorca dovrà quindi gestire non solo la frustrazione per la sconfitta, ma anche la necessità di recuperare fisicamente ed emotivamente. La preparazione, seppur ritardata, sarà fondamentale per ripartire con energia e ritrovare la continuità necessaria in Liga, dove la stagione prosegue senza pause e ogni imprevisto può pesare sul rendimento complessivo della squadra.