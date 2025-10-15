Ufficiale Ko con le Isole Far Oer decisivo: la Repubblica Ceca esonera Ivan Hasek

Ivan Hasek è stato esonerato alla guida della Repubblica Ceca, come recita il comunicato reso noto dalla federcalcio ceca: "Il Comitato Esecutivo della Federazione Calcistica Ceca (FAČR) ha accettato oggi all'unanimità la proposta del presidente della Federazione, David Trunda, di sollevare dall'incarico il capo allenatore della squadra nazionale Ivan Hašek e il suo assistente Jaroslav Veselý. Il presidente della Federazione ha agito in base a una valutazione fatta dal Gruppo Direttivo per lo Sport dopo il ritorno dalle Isole Far Oer, dove domenica la squadra nazionale ha subito una sconfitta per 2-1 in una partita di qualificazione ai Mondiali.

"Nell'ambito della riunione del Gruppo Direttivo per lo Sport, martedì 14 ottobre abbiamo valutato il recente raduno della Nazionale e la partita con le Isole Far Oer. Siamo giunti alla conclusione che avrei presentato una proposta per la revoca immediata del capo allenatore Ivan Hašek e dell'assistente Jaroslav Veselý", ha dichiarato David Trunda.

Alla riunione del Gruppo Direttivo per lo Sport, composto da David Trunda, Zdeněk Grygera (1° Vicepresidente della FAČR) e Adolf Šádek (membro del Comitato Esecutivo della FAČR), ha partecipato anche il Direttore Generale delle Nazionali, Pavel Nedvěd. La proposta del presidente è stata approvata all'unanimità oggi dal Comitato Esecutivo della FAČR in seduta per rollam. "Nei prossimi giorni, il Gruppo Direttivo per lo Sport presenterà al Comitato Esecutivo della FAČR una proposta per la composizione del nuovo staff tecnico", ha aggiunto David Trunda. La squadra ceca affronterà San Marino il 13 novembre in un'amichevole a Karviná e, quattro giorni dopo, Gibilterra in una partita di qualificazione ai Mondiali a Olomouc. "L'obiettivo per il nuovo staff tecnico non cambia: è la qualificazione al Campionato del Mondo del prossimo anno", ha concluso David Trunda.

Il Bilancio di Hašek

Ivan Hašek era diventato allenatore della Nazionale a gennaio 2024. Sotto la sua guida, la selezione ha disputato 21 partite, con un bilancio di undici vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte, inclusa la partecipazione agli scorsi Campionati Europei in Germania. Lì, la Repubblica Ceca aveva perso contro il Portogallo (1-2), pareggiato con la Georgia (1-1) e perso la sfida finale 1-2 contro la Turchia. Lo scorso autunno, Ivan Hašek aveva portato la selezione ceca alla vittoria nella Nations League B, trionfando nel suo girone davanti a Ucraina, Georgia e Albania, con un bilancio di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. "Vorrei ringraziare il signor Hašek e il signor Veselý per il loro lavoro con la squadra nazionale", ha concluso David Trunda.