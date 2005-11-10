Il Sabah Baku scrive la storia: nato nel 2017, prima vittoria in Champions League
Daniele Najjar
Una vittoria storica quella trovata dallo Sabah Baku contro lo Slavia Praga: la squadra di Valdas Dambauskas - allenatore di 49 anni - si è imposta per 2-0 grazie alle reti di Parris e Mickels. Si tratta del primo successo della squadra azera nella propria storia in Champions League, e stiamo parlando di un club che è stato fondato solamente nel 2017.
I risultati della seconda giornata della League Phase in Champions League:
Martedì 13 ottobre 2026
Lens-Sporting Lisbona 0-2
22' Suarez (S), 74' Doumbia (S)
Sabah-Slavia Praga 2-0
49' Parris (S), 88' Mickels (S)
21:00 Arsenal-Lille
21:00 Atletico Madrid-Manchester United
21:00 Inter-Club Brugge
21:00 Galatasaray-Barcellona
21:00 RB Lipsia-PSV Eindhoven
21:00 Viking-Bayern Monaco
21:00 Villarreal-Napoli
Mercoledì 14 ottobre 2026
18:45 Feyenoord-Como
18:45 LASK-Liverpool
21:00 Roma-Real Madrid
21:00 Aston Villa-Fenerbahce
21:00 Shakhtar Donetsk-AEK Atene
21:00 Bodo/Glimt-Borussia Dortmund
21:00 Manchester City-Paris Saint-Germain
21:00 Real Betis-Porto
21:00 Slovan Bratislava-Stoccarda
La classifica League Phase in Champions
1. Sporting 6 (+4)
2. PSG 3 punti (differenza reti +5)
3. Bayern Monaco 3 (+5)
4. Barcellona 3 (+4)
5. Manchester United 3 (+4)
6. Como 3 (+3)
7. Stoccarda 3 (+2)
8. Manchester City 3 (+2)
9. Aston Villa 3 (+1)
10. Betis 3 (+1)
11. Borussia Dortmund 3 (+1)
12. Liverpool 3 (+1)
13. Real Madrid 3 (+1)
14. Arsenal 3 (+1)
15. AEK 3 (+1)
16. Sabah 3 (-2)
17. Lens 3 (-1)
18. Roma 1 (0)
19. Shakhtar 1 (0)
20. PSV Eindhoven 1 (0)
21. Fenerbahce 1 (0)
22. Villarreal 0 (-1)
23. Lille 0 (-1)
24. Club Brugge 0 (-1)
25. Inter 0 (-1)
26. Atletico Madrid 0 (-1)
27. Napoli 0 (-1)
28. LASK 0 (-1)
29. Viking 0 (-2)
30. Galatasaray 0 (-2)
31. Porto 0 (-2)
32. Slavia Praga 0 (-3)
33. Lipsia 0 (-3)
34. Feyenoord 0 (-4)
35. Slovan Bratislava 0 (-5)
36. Bodo/Glimt 0 (-5)