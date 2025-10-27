Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Real-Barça, Mbappé rompe la maledizione del Clasico… ma fallisce un rigore storico

Real-Barça, Mbappé rompe la maledizione del Clasico… ma fallisce un rigore storico
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:42Calcio estero
Michele Pavese

Dopo quattro sconfitte consecutive nella stagione 2024/2025, il Real Madrid è finalmente riuscito a imporsi sul Barcellona (2-1) grazie a un Kylian Mbappé in grande spolvero. L’attaccante francese, autore del primo gol dei blancos, è stato giustamente elogiato dalla stampa spagnola e internazionale per la sua prestazione da leader al Santiago Bernabéu. Tuttavia, il pomeriggio sarebbe potuto essere ancora più memorabile per il capitano della Francia, che ha avuto tra i piedi la possibilità di firmare una doppietta.

Nel secondo tempo, infatti, Mbappé si è presentato sul dischetto per un rigore che avrebbe potuto chiudere definitivamente il match. Ma Wojciech Szczęsny, portiere del Barça, ha intuito la traiettoria e respinto il suo tiro, negandogli la gloria del secondo gol. Secondo i dati del profilo Stats Foot, questo errore ha anche un valore statistico particolare: Mbappé è il primo giocatore del Real Madrid a sbagliare un rigore contro il Barcellona in una competizione ufficiale dal lontano 8 giugno 1991, quando Emilio Butragueño fallì dal dischetto.

Nonostante l’episodio, la prestazione di Mbappé è stata di altissimo livello. Decisivo nei momenti chiave e sempre più integrato nel sistema di Xabi Alonso, il francese ha guidato i compagni verso una vittoria che potrebbe segnare la svolta della stagione. Il rigore sbagliato resta solo una nota a margine di una serata che, per il Real, profuma di riscossa.

