Stasera Levante-Siviglia, scontri tra ultras prima della partita al Ciutat de Valencia

Decine di tifosi appartenenti alle frange più radicali di Levante e Siviglia si sono affrontati nella zona circostante lo stadio Ciutat de València poche ore prima della sfida di Liga tra le due squadre. Il violento confronto ha coinvolto diversi gruppi organizzati e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, anche se all'arrivo della polizia gli ultras si erano già dispersi.

Lancio di sedie, bastoni e materiale pirotecnico

Secondo quanto riportato da diversi testimoni, gli ultras del Siviglia sarebbero arrivati nella zona dei locali vicino all'impianto valenciano in attesa dei rivali. Poco dopo sarebbe iniziato lo scontro con il gruppo del Levante, arrivato con il volto coperto e vestito di nero. La situazione è rapidamente degenerata: durante gli scontri sarebbero stati utilizzati bastoni, sedie, fumogeni e bengala, con aggressioni fisiche tra i due gruppi. "Ci sono state aggressioni molto pesanti. Sono stati cinque minuti di grande tensione, con sedie e bastoni che volavano e persone che si colpivano con pugni, calci e colpi di legno", ha raccontato un testimone al quotidiano Marca.

Paura anche per i giocatori

Il momento degli scontri ha coinciso con l'arrivo di alcuni calciatori del Levante allo stadio per il raduno pre-partita. Diversi giocatori, diretti al centro sportivo con le proprie auto, si sono trovati a passare vicino alla zona della rissa. Alcuni residenti hanno allertato la polizia dopo aver assistito al passaggio dagli insulti iniziali a un vero e proprio confronto fisico in strada. Le forze dell'ordine sono intervenute, ma i gruppi coinvolti si erano già allontanati. La sfida tra Levante e Siviglia, valida per l'ottava giornata della Liga, è in programma alle ore 21. Per evitare ulteriori problemi, è stato disposto un rafforzamento del dispositivo di sicurezza nelle ore precedenti e successive alla partita.