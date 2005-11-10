LaLiga, pari e patta nel derby di Siviglia: Antony illude il Betis, Kike Salas lo riprende al 91'
Pierpaolo Matrone
Si chiude sull'1-1 il derby tra Siviglia e Real Betis, valido per la tredicesima giornata della Liga spagnola. Una sfida combattuta e particolarmente equilibrata, soprattutto nel primo tempo, caratterizzato da poche occasioni da gol nitide. La partita si accende subito dopo l'intervallo, quando al 50' Antony porta in vantaggio gli ospiti sfruttando un assist di Isco. Il gol dell'esterno brasiliano sembra indirizzare la stracittadina a favore della formazione biancoverde, capace di sbloccare una gara fino a quel momento molto chiusa.
Kike Salas evita la sconfitta al Siviglia: pareggio al 91'
Il Siviglia, però, non si arrende e continua a cercare il gol del pareggio fino agli ultimi minuti. La svolta arriva al 91', quando Kike Salas trova la rete dell'1-1 su assist di Isaac Romero, facendo esplodere i tifosi di casa. Una rete pesantissima, che permette ai padroni di casa di evitare la sconfitta contro gli storici rivali e cancella proprio nel recupero il vantaggio firmato da Antony. Il derby andaluso termina così senza vincitori, con il Betis che vede sfumare nel finale una vittoria ormai vicina e il Siviglia che conquista un punto grazie alla reazione nei minuti conclusivi.
Venerdì 20 novembre
Athletic Bilbao - Espanyol 0-1
Sabato 21 novembre
Alaves - Deportivo La Coruna 3-1
Rayo Vallecano - Valencia 0-1
Siviglia - Betis Siviglia 1-1
Real Madrid - Celta Vigo
Domenica 22 novembre
Barcellona - Villarreal
Racing Santander - Real Sociedad
Osasuna - Malaga
Getafe - Atletico Madrid
Levante - Elche
CLASSIFICA
Barcellona 33 punti (12 partite giocate)
Real Madrid 30 (12)
Atletico Madrid 28 (12)
Betis 27 (13)
Real Sociedad 22 (12)
Siviglia 19 (13)
Athletic Club 16 (12)
Alaves 16 (13)
Deportivo La Coruña 15 (13)
Villarreal 15 (12)
Espanyol 15 (13)
Racing Santander 14 (12)
Celta Vigo 13 (12)
Rayo Vallecano 12 (12)
Getafe 12 (12)
Osasuna 12 (12)
Valencia 12 (13)
Elche 10 (12)
Levante 11 (12)
Malaga 5 (12)