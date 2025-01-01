Szczesny difende Yamal: "Ama godersi la vita, non c'è nulla di male. Li avete avuti 18 anni?"

Wojciech Szczęsny, portiere del Barcellona, ha speso parole di grande ammirazione per il talento blaugrana Lamine Yamal. Intervistato da Mundo Deportivo, il numero uno polacco ha sottolineato come l’esterno classe 2007 stia vivendo una fase cruciale della propria carriera: “Lamine deve semplicemente divertirsi. A 18 anni pensi in modo diverso rispetto a quando ne hai più di 30. Con le sue qualità e il suo talento, se mantiene la passione e la professionalità, non c’è nulla che gli impedisca di diventare il miglior giocatore del mondo”.

Szczęsny ha poi difeso il giovane compagno dalle critiche legate ad alcuni comportamenti fuori dal campo, spesso al centro dell’attenzione mediatica: “Non ci vedo nulla di sbagliato. È un ragazzo aperto, che ama godersi la vita. Tutti abbiamo avuto 18 anni, e a quell’età è normale sbagliare e imparare dai propri errori. Non serve qualcuno che ti dica sempre cosa fare: bisogna vivere la propria vita”.