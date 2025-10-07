Szczesny: "Il ritorno in campo? Ha insistito mia moglie, forse voleva liberarsi di me"

In un’intervista rilasciata a TVP Sport, Wojciech Szczęsny ha raccontato con il suo consueto senso dell’umorismo i retroscena del suo sorprendente ritorno in campo, rivelando che dietro la decisione di firmare con il Barcellona c’è stata soprattutto l’insistenza della moglie. "Ancora oggi non so se lo abbia fatto perché vedeva in questo una grande occasione per me o semplicemente perché voleva liberarsi di me da casa", ha scherzato l’ex portiere della nazionale polacca.

Dopo aver annunciato il ritiro, Szczęsny si era preparato a una nuova fase della vita, dedicandosi completamente alla famiglia. Padre di due figli - Liam e Noelia - il portiere ha confessato di sentirsi pienamente realizzato nel ruolo di genitore. "Essere padre è la sfida più difficile ma anche la più bella che abbia mai affrontato. Non so quanto me la cavi bene, bisognerebbe chiederlo a mia moglie e ai bambini, ma è il 'match' che dà più soddisfazioni", ha spiegato.

Nonostante la sua intenzione di restare lontano dai campi, è stata la moglie Marina a spingerlo a tornare: "Non volevo più giocare, mi stavo preparando a essere un papà a tempo pieno. Ma Marina insisteva. Alla fine ci è riuscita, e devo ammettere che le sono molto grato". Così, tra ironia e affetto, Szczęsny ha svelato il lato più personale di un ritorno che ha sorpreso molti, ma che ora lo vede difendere la porta del Barcellona con la stessa passione e determinazione di sempre.