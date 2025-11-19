Ter Stegen rientra a dicembre, ma il Barcellona riceve un'offerta ufficiale dal Besiktas

La situazione di Marc-André ter Stegen al Barcellona sta prendendo una piega decisiva con l’avvicinarsi del mercato invernale. Il portiere tedesco di 33 anni, in convalescenza dopo l'infortunio alla schiena con relativa operazione, potrebbe essere autorizzato a lasciare il club blaugrana a gennaio. A patto, però, di ricevere un’offerta convincente. E questo capita a fagiolo, perché secondo quanto riferito da SPORT è giunta la prima proposta ufficiale.

Da chi? Si tratta del Besiktas: i turchi propongono un prestito che coprirebbe totalmente lo stipendio del giocatore fino al termine della stagione, con un’opzione di acquisto di 8 milioni di euro, stando a quanto riportato dal quotidiano catalano. L'emergenza in casa Aquile c'è, perché ci sono delle difficoltà con il portiere veterano Mert Günok.

Ter Stegen, ovviamente, la soluzione ideale per chiudere la porta con doppia mandata. Il direttore sportivo del Besiktas, Eduard Graf, passato dal Dortmund, gioca un ruolo centrale nelle trattative perché sta cercando di convincere il tedesco che il club turco sia l’ambiente perfetto per ottenere minuti regolari in campo e assumere un ruolo da leader. Come noto, il contratto dell'ex capitano del Barcellona scade nel 2028 e lo spazio nell'undici di Flick è ridotto all'osso. Perciò un'avventura altrove calzerebbe a pennello per le necessità del portiere, in cerca di continuità per ricevere la chiamata della Nazionale al Mondiale 2026. Il ritorno agli allenamenti è previsto per metà dicembre.