Nagelsmann mette pressione a ter Stegen: "Deve giocare con regolarità, non importa dove"

Il commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, ha voluto chiarire la propria posizione su Marc-André ter Stegen in vista della Coppa del Mondo 2026. Pur confermando la fiducia nel giocatore come titolare, Nagelsmann ha sottolineato che il 33enne dovrà recuperare ritmo e continuità di gioco se vorrà partire come numero uno nella competizione iridata.

"Ho parlato con lui la settimana scorsa al telefono. Sta bene, ed è la cosa più importante", ha spiegato il tecnico tedesco. "Non importa se giochi in un club di altissimo livello o meno: ciò che conta è giocare regolarmente. La sua situazione al Barcellona non è semplice, dobbiamo valutare forma e salute. Marc è un portiere eccellente e sono fiducioso che troverà la soluzione giusta per tornare titolare", ha aggiunto. Nagelsmann ha precisato che il piano per il Mondiale rimane quello concordato, ma ha lasciato aperta la possibilità di rivedere le scelte in porta se Ter Stegen non dovesse trovare continuità di impiego.

Il tecnico ha inoltre commentato la situazione di Florian Wirtz, attualmente in difficoltà al Liverpool. "Ho sempre parlato con Flo, indipendentemente dal momento che sta vivendo. È un contesto complesso: la squadra ha cambiato molti giocatori, e tutti vogliono essere protagonisti. Non è facile per lui emergere in queste condizioni. A ottobre ha fatto progressi, sappiamo tutti di cosa è capace. Ci saranno alti e bassi, lo supporteremo per mantenere la concentrazione".