Barcellona, su ter Stegen c'è il Besiktas: opzione da valutare per giocare il Mondiale

Il futuro di Marc-André ter Stegen potrebbe decidersi a gennaio. E probabilmente sarà lontano da Barcellona, soprattutto dopo le parole del commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, che ha invitato pubblicamente il 33enne a valutare un trasferimento durante il mercato invernale: "Ho parlato a lungo con lui la settimana scorsa. Sta bene, e questo è l’importante. Credo che il mercato invernale non sia mai semplice. Non ho detto che debba andare in un club di alto livello: l’essenziale è che giochi, sia in un club importante sia altrove".

Secondo quanto riportato oggi da Sport, un primo interesse concreto sarebbe già arrivato al Barcellona: si tratta del Besiktas. Il club turco avrebbe sondato la possibilità di ottenere il portiere in prestito fino a fine stagione. L’entourage dell’ex Borussia Mönchengladbach, il cui contratto con il Barça scade nel 2028, sarebbe stato contattato dai dirigenti per valutare l’operazione. La scelta di ter Stegen, che da tempo cerca continuità dopo mesi difficili e caratterizzati da un lungo stop per infortunio, sarà dunque determinante anche in chiave Mondiale.

Se l’ipotesi prestito dovesse concretizzarsi, il portiere potrebbe approfittare dell’esperienza in Turchia per ritrovare minuti e forma. La situazione resta in evoluzione e la prossima finestra di mercato sarà cruciale.