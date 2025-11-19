Barcellona, via libera dall'UEFA: la data di riapertura del Camp Nou per la Champions

Come la rottura di una bottiglia al varo di una nave, per augurare buona fortuna e protezione all'imbarcazione, la prima volta sarà questo sabato 22 novembre (ore 16:15) contro l'Athletic Bilbao. Ma il Barcellona è pronto a riaprire i cancelli di casa sua, per uno Spotify Camp Nou nuovo di zecca, anche in Champions League: infatti nella sesta giornata della fase a gironi i blaugrana di Flick potranno inaugurare l'impianto anche martedì 9 dicembre contro l’Eintracht Francoforte.

L'annuncio arriva direttamente dal Barcellona, tramite comunicato ufficiale, mentre la decisione è arrivata direttamente dalla UEFA dopo aver accettato la richiesta del club catalano di ospitare l’incontro nello stadio situato nel quartiere di Les Corts, ritenendo che siano stati soddisfatti tutti i requisiti necessari. Come ha spiegato martedì il presidente del Barcellona, Joan Laporta, era necessario isolare la zona dello stadio riservata ai tifosi ospiti per rispettare, così, le norme UEFA.

Gli spagnoli avevano già annunciato lunedì scorso di aver ottenuto la licenza di prima occupazione dell’impianto relativa alla fase 1B, che permette di ospitare incontri con una capienza parziale di 45.401 spettatori. Dopo aver reso ufficiale lo stesso lunedì la notizia della riapertura dello stadio per la ripresa della LaLiga dopo la sosta nazionali, lo Spotify Camp Nou accenderà le luci e illuminerà il prato a Lamine Yamal e compagni anche in Champions League.