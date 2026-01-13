A 29 anni Timo Werner lascia l'Europa? Vicinissimo all'addio al Lipsia per i San Jose Earthquakes

A 29 anni Timo Werner lascia il Lipsia, la Germania e anche l'Europa. Come riportato da The Athletic il centravanti infatti ha trovato un accordo con i San José Earthquakes, club che milita nella Major League Soccer, negli Stati Uniti. L'affare sarebbe vicinissimo alla conclusione, anche se non ancora sicuro al 100%.

Solo tre presenze per lui in questa prima parte di stagione con il Lipsia, con appena 13 minuti raccolti. 57 le apparizioni con la maglia della Germania. Il picco di forma lo ha raggiunto durante il periodo che va dal 2016 al 2020, quando ha segnato 95 gol in 159 presenze fra campionato e coppe con il Lipsia. Ha poi trascorso due stagioni con il Chelsea della Premier League inglese, dove ha segnato 23 gol in tutte le competizioni, in 89 presenze.

Werner ha iniziato la sua carriera con lo Stoccarda nel 2013, dopo essere cresciuto nella loro accademia. Ha debuttato per la Germania nel 2017 e da allora ha segnato 24 in Nazionale, venendo incluso nelle rose per la Coppa del Mondo 2018 e Euro 2020. La sua carriera comprende anche una breve parentesi al Tottenham in prestito dal Lipsia, nella seconda parte della scorsa stagione. In estate il poco fortunato ritorno alla base.