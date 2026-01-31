Ufficiale Un attaccante giapponese per Blessin: Hara torna in Europa e firma con St. Pauli

Il St. Pauli aggiunge peso e qualità al proprio reparto offensivo assicurandosi Taichi Hara. L’attaccante giapponese, 26 anni, approda al club di Amburgo a parametro zero dopo l’ultima esperienza con il Kyoto Sanga, formazione che ha chiuso al terzo posto l’ultima stagione della J-League.

Negli ultimi due anni Hara si è affermato come uno dei profili più interessanti del campionato nipponico: dal suo arrivo a Kyoto nell’estate 2023 ha collezionato 91 presenze ufficiali, mettendo a referto 22 gol e 17 assist. Numeri che confermano una crescita costante e una notevole completezza nel gioco offensivo.

Il nuovo acquisto dei "Boys in Brown" non è però un volto nuovo per il calcio europeo. In passato ha già vissuto diverse esperienze nel Vecchio Continente, a partire dalla Croazia con l’Istra 1961, dove ha realizzato otto reti in 18 gare ufficiali. Nel 2021 è poi passato all’Alavés, militando nella seconda divisione spagnola, con successive parentesi in Belgio al Sint-Truiden, club con cui ha totalizzato otto gol e cinque assist in 40 apparizioni. Nel luglio 2025 è arrivato anche l’esordio con la nazionale maggiore giapponese, con due presenze all’attivo.

Grande soddisfazione in casa St. Pauli. Il direttore sportivo Andreas Bornemann ha sottolineato come Hara rappresenti un profilo finora assente in rosa: un attaccante fisico, capace di agire da riferimento centrale ma anche di dialogare con i compagni. Sulla stessa linea il tecnico Alexander Blessin, che ne ha elogiato il senso del gol, la disponibilità al lavoro senza palla e l’utilità sui calci piazzati.

Entusiasta anche il giocatore: Hara ha parlato di colloqui molto positivi con il club e della grande motivazione nell’affrontare la Bundesliga e nel conoscere i tifosi di St. Pauli. Un nuovo capitolo, ambizioso, è appena iniziato.