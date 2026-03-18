Neymar, 'pressione' ad Ancelotti: "È il mio ultimo Mondiale, la fine della carriera si avvicina"

"Questo è il mio ultimo Mondiale, non so se sarà il mio ultimo anno con la Nazionale. La mia carriera sta per finire e devo esserne consapevole. Dico sempre alla mia famiglia ed ai miei amici: godetevi tutto questo il più possibile, perché prima o poi finirà": così il brasiliano Neymar ha parlato delle prospettive che ha davanti a sé a pochi mesi dalla Coppa del Mondo.

Una spinta, quella per portare l'ex Barcellona al Mondiale, che si fa sempre più forte. Giusto ieri l'egente di Neymar, Pini Zahavi, contattato da Fabrizio Romano ha parlato così della presenza o meno del suo assistito, con Ancelotti che per il momento lo la lasciato fuori dai convocati per le amichevoli con Francia e Croazia: "Ho grande rispetto per Carlo Ancelotti e so anche quanto duramente Neymar stia lavorando per aiutare il Brasile ai Mondiali. Credo che Ancelotti non commetterà l'errore di rinunciare al cuore del Brasile, che è Neymar Jr".

Insomma, il ct italiano Carlo Ancelotti dovrà fare i conti con le pressioni che stanno arrivando da più parti per convocare anche un giocatore che smuove molto sia all'interno che all'esterno del Brasile. Da qui all'inizio il tema-Neymar è destinato a far parlare ed a dividere ancora.