Guardiola battuto, ma benedice Arbeloa: "Ha una lunga carriera davanti a sé"

Pep Guardiola non è soltanto l'allenatore del Manchester City, ma un riferimento mondiale per ogni collega. Non è raro dunque che al tecnico catalano vengano richieste opinioni anche su temi non strettamente collegati alla sua squadra o un giudizio sugli stessi allenatori che affronta. E dopo aver affrontato Alvaro Arbeloa, il suo giudizio sull'allenatore del Real Madrid, è più che positivo.

"Che impressione ho avuto di lui? Buona, mi è piaciuto quello che ho visto. Il loro gioco dal basso è stato ottimo, si sono collegati bene fra i reparti, con molta qualità. Mi hanno fatto un'ottima impressione, prevedo una lunga carriera per lui", ha detto Guardiola.

In conferenza stampa gli è stato poi chiesto se quella contro il Real Madrid sia la più grande sfida della carriera, visti i frequenti duelli che ha dovuto affrontare in questi anni. Questa la risposta di Guardiola: "La mia sfida più grande è stata Klopp, non con il Real Madrid. Giocare contro il Real Madrid così tante volte, con la generazione di giocatori che avevamo, era una cosa bella. Statisticamente, siamo stati simili, loro ci hanno eliminato più spesso".