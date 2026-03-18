A giugno Rincon torna all'Athletic Club ma può ripartire. Possibile occasione per il Napoli

C'è un giocatore di proprietà dell'Athletic Club che si sta mettendo in mostra in questa stagione con un'altra realtà della massima serie spagnola, il Girona, e per il quale potrebbe esserci anche un approdo nella nostra Serie A, nei prossimi passi della sua carriera professionistica.

Si tratta di Hugo Rincon, laterale di difesa classe 2003, che in questa stagione ha messo insieme 25 presenze con 1 gol e 1 assist nel Girona, ma ha offerto più che altro prestazioni di un livello tale da attirare su di sé l'attenzione di diverse realtà. E qualche interessamento può emergere anche dal massimo campionato italiano.

Al termine della stagione Rincon, che è cresciuto anche sotto la guida di un allenatore italiano come Alessio Lisci, suo tecnico nella passata stagione al Mirandes e attualmente sulla panchina dell'Osasuna, farà rientro nella rosa dell'Athletic Club, che però ha tre opzioni per la corsia destra della retroguardia.

La valutazione attuale di Rincon si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, e secondo Sky Sport c'è anche una squadra di Serie A più delle altre che potrebbe interessarsi strada facendo alla situazione di Rincon: il Napoli. D'altronde tra le priorità per il prossimo calciomercato estivo degli azzurri c'è anche un restyling delle corsie, e in tal senso il basco potrebbe calzare a pennello. Tra l'altro non si può scordare come il Napoli più di una volta abbia guardato in direzione della Liga, come dimostrano anche gli assalti (tutti a vuoto) degli ultimi anni su Juanlu Sanchez.