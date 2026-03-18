Tonali ce la fa, c'è Lewa le formazioni ufficiali di Barcellona-Newcastle: si riparte dall'1-1
Si riparte dall'1-1 dell'andata: alle 18.45 Barcellona e Newcastle si sfideranno allo Spotify Camp Nou per accedere ai quarti di finale di Champions League. C'è Sandro Tonali nella squadra inglese, che aveva saltato l'ultima sfida contro il Chelsea per malattia. Titolare anche l'ex Milan Thiaw al centro della difesa. Assenti Bruno Guimaraes, Lewis Miley, Fabian Schar ed Emil Krafth.
Fra i blaugrana torna titolare Lewandowski, con Yamal, Fermin e Raphinha a supporto. Di seguito le formazioni ufficiali del big match che sta per iniziare.
Le formazioni ufficiali di Barcellona-Newcastle
Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Lewandowski.
A disposizione: R. Araujo, Gavi, Ferran, Rashford, M. Casadó, Olmo, Szczesny, Roony, Kochen, Cortés, Xavi Espart, Tommy. Allenatore: Hans-Dieter Flick.
Newcastle (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.
A disposizione: Pope, Ruddy, Harris, Botman, Wissa, Osula, Livramento, J.Murphy, Woltemade, Willock, A.Murphy, Neave. Allenatore: Eddie Howe.
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP