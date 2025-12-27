"Un'enciclopedia del calcio". Mbappé, il ricordo dedicato a Gasset: "Grazie per tutto"

Giorno buio, di lutto per il calcio francese: Jean-Louis Gasset si è spento all’età di 72 anni. Dall’annuncio della sua morte, gli omaggi si sono moltiplicati sui social network tra club, giocatori e pure giornalisti che hanno offerto pubblicamente la propria reazione alla scomparsa dell’ex allenatore dell’Olympique Marsiglia e della Costa d'Avorio. E tra i vari VIP, anche la stella del Real Madrid ed ex PSG Kylian Mbappé ha espresso una considerazione personale.

Su Instagram, il centravanti dei blancos e della Nazionale francese ha salutato la memoria di una "enciclopedia del calcio". "Grazie per tutto e riposa in pace. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari", ha aggiunto ripubblicando il messaggio di omaggio dell’account della Ligue 1.

Kylian Mbappé non ha mai giocato sotto la guida dell’ex vice di Laurent Blanc tra 2013 e 2016. Infatti, Jean-Louis Gasset aveva lasciato la panchina della squadra parigina un anno prima dell’arrivo del fuoriclasse francese dal Monaco nella Capitale francese. Eppure in carriera lo ha affrontato. In una partita tutt'altro che banale, il suo ultimo Classico tra PSG e OM proprio contro colui che allora allenava il club marsigliese.

Anche il Presidente della Federazione Francese di Calcio, Philippe Diallo, gli ha reso omaggio: "È con profonda tristezza che abbiamo appreso della scomparsa di Jean-Louis Gasset. Il calcio francese ha perso uno dei suoi grandi servitori. Jean-Louis ha lasciato il segno su intere generazioni. Oltre ad essere un allenatore rinomato e rispettato, era un vero amante del calcio, profondamente umano, ispiratore e impegnato, che, nel corso dei decenni, ha trasmesso i suoi valori e la sua passione per il gioco a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Mentre il suo ricordo sarà per sempre legato al Montpellier, la sua amata squadra, come giocatore e poi come allenatore, ha anche contribuito, insieme a Laurent Blanc come allenatore della nazionale, a riportare la nazionale francese sulla strada dei suoi più grandi successi. In questo giorno così triste per il calcio francese, la FFF esprime le sue più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari".