Gourcuff rende omaggio a Gasset: "Grazie per i 2 anni a Bordeaux e per i consigli"

Attraverso il profilo Instagram della moglie Karine Ferri, Yoann Gourcuff è tornato a parlare dopo anni di silenzio per rendere omaggio a Jean-Louis Gasset, scomparso venerdì all’età di 72 anni. I due si erano conosciuti al Bordeaux, dove Gasset è stato l’assistente di Laurent Blanc tra il 2008 e il 2010, e insieme avevano vissuto il trionfale "triplete" del 2009: campionato francese, Coupe de la Ligue e Trophée des Champions.

Nel lungo messaggio pubblicato sui social, Gourcuff ha ricordato la fiducia che Gasset gli aveva concesso fin dal primo giorno e quanto questa lo avesse aiutato a crescere, sia come calciatore sia come persona. "Jean-Louis, grazie di tutto ciò che mi hai dato in quelle due stagioni a Bordeaux. Mi hai messo a mio agio fin dal primo giorno e mi hai integrato naturalmente nel gruppo", scrive l’ex centrocampista, sottolineando la qualità dei momenti condivisi: dalle discussioni tattiche nei viaggi agli scambi spontanei prima delle sedute video.

Gourcuff ha anche ricordato l’umanità e la passione del suo ex allenatore: "Avevi una capacità straordinaria di analizzare il calcio e gli avversari, di trasmettere la tua passione e fornire consigli preziosi". Il messaggio si chiude con un riconoscimento personale: "Mi hai aiutato a credere in me stesso, a sentirmi libero in campo. Sei stato l’allenatore con cui ho avuto il rapporto più bello, basato su fiducia e benevolenza. Grazie di tutto", ha scritto l'ex Milan.