Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Gourcuff rende omaggio a Gasset: "Grazie per i 2 anni a Bordeaux e per i consigli"

Gourcuff rende omaggio a Gasset: "Grazie per i 2 anni a Bordeaux e per i consigli"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 15:26Calcio estero
Michele Pavese

Attraverso il profilo Instagram della moglie Karine Ferri, Yoann Gourcuff è tornato a parlare dopo anni di silenzio per rendere omaggio a Jean-Louis Gasset, scomparso venerdì all’età di 72 anni. I due si erano conosciuti al Bordeaux, dove Gasset è stato l’assistente di Laurent Blanc tra il 2008 e il 2010, e insieme avevano vissuto il trionfale "triplete" del 2009: campionato francese, Coupe de la Ligue e Trophée des Champions.

Nel lungo messaggio pubblicato sui social, Gourcuff ha ricordato la fiducia che Gasset gli aveva concesso fin dal primo giorno e quanto questa lo avesse aiutato a crescere, sia come calciatore sia come persona. "Jean-Louis, grazie di tutto ciò che mi hai dato in quelle due stagioni a Bordeaux. Mi hai messo a mio agio fin dal primo giorno e mi hai integrato naturalmente nel gruppo", scrive l’ex centrocampista, sottolineando la qualità dei momenti condivisi: dalle discussioni tattiche nei viaggi agli scambi spontanei prima delle sedute video.

Gourcuff ha anche ricordato l’umanità e la passione del suo ex allenatore: "Avevi una capacità straordinaria di analizzare il calcio e gli avversari, di trasmettere la tua passione e fornire consigli preziosi". Il messaggio si chiude con un riconoscimento personale: "Mi hai aiutato a credere in me stesso, a sentirmi libero in campo. Sei stato l’allenatore con cui ho avuto il rapporto più bello, basato su fiducia e benevolenza. Grazie di tutto", ha scritto l'ex Milan.

Articoli correlati
Gomis racconta l'inferno di Gourcuff a Lione: "Vederlo soffrire mi faceva male al... Gomis racconta l'inferno di Gourcuff a Lione: "Vederlo soffrire mi faceva male al cuore"
Gourcuff: "Dopo il ritiro non ho toccato un pallone per anni. Ora sono un papà realizzato"... Gourcuff: "Dopo il ritiro non ho toccato un pallone per anni. Ora sono un papà realizzato"
Yoann Gourcuff, il nuovo Kaka che non ha saputo imporsi al Milan Yoann Gourcuff, il nuovo Kaka che non ha saputo imporsi al Milan
Altre notizie Calcio estero
Pogba come Neymar: corsa contro il tempo per ritrovare la forma e partecipare al... Pogba come Neymar: corsa contro il tempo per ritrovare la forma e partecipare al Mondiale
Aubameyang non basta, crolla il Gabon: Mozambico vince 3-2, prima volta in Coppa... Aubameyang non basta, crolla il Gabon: Mozambico vince 3-2, prima volta in Coppa d'Africa
Gourcuff rende omaggio a Gasset: "Grazie per i 2 anni a Bordeaux e per i consigli"... Gourcuff rende omaggio a Gasset: "Grazie per i 2 anni a Bordeaux e per i consigli"
Algeria, Mahrez ironico sui test fisici: "Posso essere invecchiato, ma siate seri..."... Algeria, Mahrez ironico sui test fisici: "Posso essere invecchiato, ma siate seri..."
In Inghilterra è "Cherki-mania": altra masterclass del talento del Manchester City... In Inghilterra è "Cherki-mania": altra masterclass del talento del Manchester City
Marocco, Hakimi: "I tifosi devono essere il nostro 12°, non è normale che ci fischino"... Marocco, Hakimi: "I tifosi devono essere il nostro 12°, non è normale che ci fischino"
Regragui conferma il ritorno di Hakimi: "Giocherà sicuramente, non so se dall'inizio"... Regragui conferma il ritorno di Hakimi: "Giocherà sicuramente, non so se dall'inizio"
Il Real valuta tutti i big in scadenza ma non parteciperà ad aste: arriverà solo... Il Real valuta tutti i big in scadenza ma non parteciperà ad aste: arriverà solo chi serve
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
2 Serie A, 17^ giornata LIVE: c'è Thuram con Lautaro, Dybala falso nove
3 Atalanta-Inter, le probabili formazioni: confermati Scamacca e CDK, Zielinski gioca dal 1'
4 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
5 Roma-Genoa, le probabili formazioni: Pellegrini ko, sulla trequarti ecco Soule ed El Shaarawy
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, il Milan travolge il Verona e torna provvisoriamente al comando: +2 sull'Inter
Immagine top news n.1 Napoli, Manna e il blocco del mercato: "Grandissimo paradosso, faremo di necessità virtù"
Immagine top news n.2 Perché Christopher Nkunku gonfia un palloncino dopo tutte le sue reti
Immagine top news n.3 Gasperini torna sull'attacco a Ferguson: "Confronto improponibile con Dybala per qualità tecnica"
Immagine top news n.4 Milan, ecco Fullkrug: spunta il nuovo 9 rossonero a San Siro per vedere la gara col Verona
Immagine top news n.5 Milan-Hellas, le formazioni ufficiali: Nkunku si sbloccherà? Giovane-Mosquera per l'impresa
Immagine top news n.6 Juventus, Yildiz da sogno: agganciato Del Piero nella classifica dei marcatori U21 bianconeri
Immagine top news n.7 Un buon Pisa non basta a fermare la Juventus: terza vittoria di fila, ma senza brillare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.2 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.3 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.4 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Hojlund trascina il Napoli con una doppietta allo Zini: Cremonese sotto 2-0 all'intervallo
Immagine news Serie A n.2 Mateo Pellegrino è stata la scommessa del Velez Sarsfield. Che guadagnerà diversi milioni
Immagine news Serie A n.3 Se riceve in area, Hojlund non sbaglia mai: doppietta alla Cremonese, Napoli avanti 2-0
Immagine news Serie A n.4 Milan-Verona, che ci faceva Agnelli a San Siro? Allegri svela: "Mi aspetta per pranzo"
Immagine news Serie A n.5 La Turchia chiama, Nkunku risponde al Milan con 2 gol: è più di un vice-Leao per Allegri?
Immagine news Serie A n.6 Gleison Bremer è l'unico insostituibile in casa Juventus. Zero sconfitte con lui in campo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Augurio di morte a mezzo social a figlio di Castrovilli del Bari. La moglie: "Denunceremo tutto"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, c'è da sfoltire la rosa: D'Angelo e De Cristofaro a Latina, Marchisano a Giugliano
Immagine news Serie B n.3 Avellino, su Lescano non solo i club di C. Arriva un'offerta dal Paraguay: riflessioni in corso
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Maistro sul suo rinnovo: "La decisione spetta al Direttore. Ma non son preoccupato"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, il primo gol fra i "pro" di Conti: il genovese e prodotto del vivaio blucerchiato
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la diciottesima giornata di campionato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Pianese riprende ad allenarsi. Birindelli: "Chi non è felice di star qua, faccia un passo indietro"
Immagine news Serie C n.2 L'Arezzo punta alla Serie B per il rinforzo in attacco. Nel mirino c'è Panico dell'Avellino
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Zamuner sul mercato: "In entrata cerchiamo un difensore centrale e un vice Costa"
Immagine news Serie C n.4 Picerno, vicino l'arrivo di Guadagni dal Siracusa. E accordo con l'Altamura per Franco
Immagine news Serie C n.5 Novara, c'è l'accordo con Dossena per la panchina: contratto fino a giugno senza clausole
Immagine news Serie C n.6 Tra sei giorni torna in campo la Serie C: al via il girone di ritorno. Il programma della 20ª giornata
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Sassuolo, derby emiliano d'alta classifica
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.4 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.5 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.6 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?