Calcio francese in lutto: è scomparso all'età di 72 anni il tecnico Jean-Louis Gasset

Un lutto ha sconvolto nelle ultime ore il calcio francese. Nella giornata di oggi è infatti venuto a mancare il tecnico di lungo corso Jean-Louis Gasset, scomparso all'età di 72 anni.

Leggenda del Montpellier, dove da calciatore vi ha militato tra il 1975 e il 1985, in quell'anno divenne il vice allenatore del club. La sua carriera da allenatore, invece, ha inizio nel '98 sempre al Montpellier. In carriera poi è stato il tecnico, tra le altre, Bordeaux, Olympique Marsiglia e Costa d'Avorio, mentre è stato vice nella Francia tra il 2010 e il 2012 e al Paris Saint Germain tra il 2013 e il 2016.

Il Presidente della Federazione Francese di Calcio, Philippe Diallo, gli ha reso omaggio: "È con profonda tristezza che abbiamo appreso della scomparsa di Jean-Louis Gasset. Il calcio francese ha perso uno dei suoi grandi servitori. Jean-Louis ha lasciato il segno su intere generazioni. Oltre ad essere un allenatore rinomato e rispettato, era un vero amante del calcio, profondamente umano, ispiratore e impegnato, che, nel corso dei decenni, ha trasmesso i suoi valori e la sua passione per il gioco a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Mentre il suo ricordo sarà per sempre legato al Montpellier, la sua amata squadra, come giocatore e poi come allenatore, ha anche contribuito, insieme a Laurent Blanc come allenatore della nazionale, a riportare la nazionale francese sulla strada dei suoi più grandi successi. In questo giorno così triste per il calcio francese, la FFF esprime le sue più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari".