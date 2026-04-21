Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Simeone: "Non facciamo le vittime. La Real Sociedad ha meritato, dobbiamo imparare"

Simeone: "Non facciamo le vittime. La Real Sociedad ha meritato, dobbiamo imparare"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:42Calcio estero
Michele Pavese

Dopo la delusione per la finale di Copa del Rey persa ai rigori contro la Real Sociedad, l’Atlético Madrid è chiamato a reagire immediatamente. Alla vigilia della sfida di campionato contro l’Elche, il tecnico Diego Simeone ha analizzato il momento della squadra, mostrando fiducia e determinazione: "La squadra sta bene", ha assicurato il Cholo, sottolineando anche il sostegno ricevuto dai tifosi: "La gente è stata incredibile, dall’arrivo il giorno prima fino al sostegno dopo la sconfitta. Ci hanno dimostrato grande affetto".

Simeone ha respinto qualsiasi tentativo di vittimismo: "Spesso cercate un messaggio da vittime, ma noi non lo siamo. Dobbiamo solo continuare a lavorare e andare avanti nel nostro percorso". L’allenatore argentino ha riconosciuto i meriti degli avversari: "Dall’altra parte c’è sempre qualcuno che vuole vincere. Hanno fatto meglio e meritato il titolo. Bisogna accettarlo e imparare".

Ora l’attenzione si sposta sugli obiettivi rimasti, in particolare la Champions League, dove i colchoneros sono ancora in corsa. "Quando finisce una competizione così importante, bisogna ripartire subito. Pensiamo prima all’Elche, poi al resto", ha spiegato. Infine, Simeone ha evidenziato i progressi rispetto alla scorsa stagione: "Siamo migliorati. L’anno scorso eravamo fuori prima, oggi siamo tra le prime quattro d’Europa. Non è la stessa cosa". Un messaggio chiaro: nessun rimpianto, solo voglia di ripartire e restare competitivi fino alla fine.

Articoli correlati
Atletico, c'è la finale di Coppa del Re. Simeone: "Torniamo sulla terra dopo la Champions"... Atletico, c'è la finale di Coppa del Re. Simeone: "Torniamo sulla terra dopo la Champions"
Oltre il tempo e oltre le mode: Simeone è eterno, l'Atletico non smette mai di crederci... Oltre il tempo e oltre le mode: Simeone è eterno, l'Atletico non smette mai di crederci
Simeone contro Yamal: "Temerlo solo perché fa elastici? Per favore, CR7 era la vera... Simeone contro Yamal: "Temerlo solo perché fa elastici? Per favore, CR7 era la vera paura"
Altre notizie Calcio estero
Il figlio di Cristiano Ronaldo in prima squadra? L'Al-Nassr ci pensa per la prossima... Il figlio di Cristiano Ronaldo in prima squadra? L'Al-Nassr ci pensa per la prossima stagione
L'ex tecnico di Garnacho: "È diventato una superstar troppo in fretta da giovane"... L'ex tecnico di Garnacho: "È diventato una superstar troppo in fretta da giovane"
Fischi all'Arsenal, Rooney: "I giocatori saranno feriti al 100%, i tifosi facciano... Fischi all'Arsenal, Rooney: "I giocatori saranno feriti al 100%, i tifosi facciano la loro parte"
Dopo Dowman, l'Arsenal blinda Salmon: ha esordito in Champions a 16 anni UfficialeDopo Dowman, l'Arsenal blinda Salmon: ha esordito in Champions a 16 anni
Messico, futuro deciso dopo il Mondiale: Rafa Marquez sarà CT fino al 2030 Messico, futuro deciso dopo il Mondiale: Rafa Marquez sarà CT fino al 2030
Simeone: "Non facciamo le vittime. La Real Sociedad ha meritato, dobbiamo imparare"... Simeone: "Non facciamo le vittime. La Real Sociedad ha meritato, dobbiamo imparare"
Il Liverpool ha fiducia in Arne Slot: il tecnico olandese resterà anche nel 2026/27?... Il Liverpool ha fiducia in Arne Slot: il tecnico olandese resterà anche nel 2026/27?
Un ex Roma presidente della Federazione della RD Congo? Nonda si è candidato Un ex Roma presidente della Federazione della RD Congo? Nonda si è candidato
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris 9 milioni per Nico Paz, 25 per Dumfries e Lobotka, 54 per Bremer. Otto clausole che condizioneranno l'estate della Serie A: solo una è totalmente fuori mercato
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, come stanno Scalvini, Kolasinac e De Ketelaere? Il punto di Palladino
Immagine top news n.1 Giroud: "Mi manca il Milan, ho tanta nostalgia. È un club diverso, spero torni in Champions"
Immagine top news n.2 Riforma calcio italiano, Abodi in Senato: "Settori giovanili base per la credibilità di un sistema"
Immagine top news n.3 Inter-Como, le probabili formazioni: chance per Bonny, Fabregas verso la difesa a tre
Immagine top news n.4 Rocchi a Open VAR: "Gol di Krstovic in Roma-Atalanta regolare, mani di De Roon non punibile"
Immagine top news n.5 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.6 Classifiche a confronto: +7 Inter, -5 Napoli! Balzo della Juve, il Bologna è crollato
Immagine top news n.7 Milan, i soldi della Champions per l'assalto al bomber. C'è anche l'idea Sorloth
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
Immagine news podcast n.2 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione
Immagine news podcast n.4 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Chi ha deluso di più tra Conte, Gasperini e Allegri? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan, Allegri doveva fare di più. Torino, sto con Cairo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Maspero: "Cremonese in affanno. Torino-Cairo, se trova uno che migliora la situazione..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, Palladino: "Scamacca o Krstovic? Sensazioni positive da entrambi. Rigori provati"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, a Castel Volturno si è rivisto Neres: proseguirà il suo percorso di riatletizzazione
Immagine news Serie A n.3 Calcagno (AIC): "Tanti fraintendimenti sul fondo di fine carriera. Ecco come stanno le cose"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Palladino: "Per noi è la partita dell'anno. Vogliamo la finale per Bergamo"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, come stanno Scalvini, Kolasinac e De Ketelaere? Il punto di Palladino
Immagine news Serie A n.6 Matri, suggerimento alla Fiorentina: "Lancio un nome: Bonny se parte Kean"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pohjanpalo torna al gol e batte i record personali. Con il Palermo che spera ancora nella A
Immagine news Serie B n.2 Bedin: "Stiamo monitorando con grande attenzione la situazione della Juve Stabia"
Immagine news Serie B n.3 Nessun cambio di orario per Avellino-Bari: si gioca venerdì alle 21.00
Immagine news Serie B n.4 Doppia seduta per la Sampdoria in vista del Cesena: Soleri si è allenato con il gruppo
Immagine news Serie B n.5 Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: Caserta e Bisoli fermati per un turno
Immagine news Serie B n.6 Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: sono sei i giocatori fermati per un turno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Zola premiato con la Stella d'Oro al Merito Sportivo: "Ringrazio anche la Lega Pro e Marani
Immagine news Serie C n.2 Arrestati tre ultras del Foggia per gli incidenti del match col Monopoli: la nota della questura
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Okaka: "La mia prima stagione è andata oltre le aspettative. Vogliamo la B"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, non solo Maita: anche per Vannucchi scatta il rinnovo automatico per la Serie B
Immagine news Serie C n.5 Zizzari: "In Serie C bisogna investire nel settore giovanile e nelle strutture"
Immagine news Serie C n.6 Fra play out appesi a un filo, contestazione e passaggio di consegne. A Siracusa la tensione è alta
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
Immagine news Calcio femminile n.2 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve, Braghin: "Il calcio femminile non può vivere di solo mecenatismo. Serve sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?