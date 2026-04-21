Simeone: "Non facciamo le vittime. La Real Sociedad ha meritato, dobbiamo imparare"

Dopo la delusione per la finale di Copa del Rey persa ai rigori contro la Real Sociedad, l’Atlético Madrid è chiamato a reagire immediatamente. Alla vigilia della sfida di campionato contro l’Elche, il tecnico Diego Simeone ha analizzato il momento della squadra, mostrando fiducia e determinazione: "La squadra sta bene", ha assicurato il Cholo, sottolineando anche il sostegno ricevuto dai tifosi: "La gente è stata incredibile, dall’arrivo il giorno prima fino al sostegno dopo la sconfitta. Ci hanno dimostrato grande affetto".

Simeone ha respinto qualsiasi tentativo di vittimismo: "Spesso cercate un messaggio da vittime, ma noi non lo siamo. Dobbiamo solo continuare a lavorare e andare avanti nel nostro percorso". L’allenatore argentino ha riconosciuto i meriti degli avversari: "Dall’altra parte c’è sempre qualcuno che vuole vincere. Hanno fatto meglio e meritato il titolo. Bisogna accettarlo e imparare".

Ora l’attenzione si sposta sugli obiettivi rimasti, in particolare la Champions League, dove i colchoneros sono ancora in corsa. "Quando finisce una competizione così importante, bisogna ripartire subito. Pensiamo prima all’Elche, poi al resto", ha spiegato. Infine, Simeone ha evidenziato i progressi rispetto alla scorsa stagione: "Siamo migliorati. L’anno scorso eravamo fuori prima, oggi siamo tra le prime quattro d’Europa. Non è la stessa cosa". Un messaggio chiaro: nessun rimpianto, solo voglia di ripartire e restare competitivi fino alla fine.