Fischi all'Arsenal, Rooney: "I giocatori saranno feriti al 100%, i tifosi facciano la loro parte"

L'ex capitano del Manchester United e dell'Inghilterra, Wayne Rooney, ha criticato i tifosi dell'Arsenal per aver fischiato la propria squadra. La sconfitta dell'Arsenal contro il Manchester City di domenica è stata la quarta consecutiva in ambito nazionale, dopo la sconfitta nella finale di Carabao Cup, sempre contro il City, e la sorprendente eliminazione dalla FA Cup per mano del Southampton.

Ne è seguita una cocente sconfitta casalinga contro il Bournemouth. Lo scenario prevede ora che il City affronti il Burnley, domani e in trasferta, mentre l'Arsenal se la vedrà in casa contro il Newcastle. All'Emirates Stadium si respira un'atmosfera di ansia da tempo, e l'Arsenal è stato bersagliato dai fischi di parte del pubblico dopo la sconfitta contro il Bournemouth.

Tuttavia, Rooney ha invitato i tifosi dell'Arsenal a sostenere la squadra di Arteta, in corsa per il titolo. Intervenendo al programma The Wayne Rooney Show della BBC, ha dichiarato: "I tifosi dell'Arsenal devono essere migliori di così. Li ho visti fischiare la squadra l'altro giorno. L'Arsenal ha disputato una stagione brillante, ma sta attraversando un brutto periodo e i tifosi devono capire quanto sia importante il loro supporto, quanto possa essere d'aiuto. Quei giocatori si sono impegnati tantissimo per arrivare dove sono ora, quindi perdere una partita ed essere fischiati li ha sicuramente feriti, al cento per cento. Perché l'Arsenal vinca il campionato, i tifosi devono fare la loro parte. Devono sostenere la squadra. Vogliono vincere il campionato e lo desiderano ardentemente, ma hanno un ruolo da svolgere".