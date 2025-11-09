Il Bayern velocizza i tempi: contattato l'entourage di Konaté. E se Upamecano parte...

Il Bayern Monaco è entrato in corsa per ingaggiare Ibrahima Konaté dal Liverpool. Di fatto, il difensore francese attualmente sarebbe libero di trasferirsi a parametro zero la prossima estate, se le cose con il club inglese rimanessero così e il rinnovo non venisse firmato. Perché il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno stabilisce queste condizioni. Il giocatore classe '99 in forza da Arne Slot però è finito anche sui taccuini della dirigenza del Real Madrid, dopo aver prelevato con la stessa modalità Alexander-Arnold dai Reds.

Secondo quanto riferito dalla BILD, il Bayern Monaco tuttavia avrebbe già contattato l’entourage di Konaté per manifestare il proprio interesse nel riportarlo in Bundesliga, dove si era messo in luce col Lipsia prima di trasferirsi al Liverpool. Tanto potrebbe dipendere anche dal futuro di Dayot Upamecano all'Allianz Arena, visto che anche il suo contratto con i bavaresi finisce in scadenza questa estate.

La variabile

Il Bayern potrebbe intensificare i propri sforzi per il difensore del Liverpool qualora Upamecano decidesse di lasciare il club tedesco, per soddisfare nel giro di poco tempo un'urgenza. Necessità impellente che invece non avrebbe il Real Madrid, che dispone dei vari Militão, David e Rüdiger al centro della difesa, con Dean Huijsen anche. Da capire solamente quali siano le disposizioni di Xabi Alonso in merito.