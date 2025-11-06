Bayern Monaco e Upamecano a dialogo per il rinnovo. Il Real Madrid osserva interessato

Il Real Madrid sta monitorando con grande attenzione la situazione contrattuale di Dayot Upamecano, difensore francese attualmente in forza al Bayern Monaco. Sky Sport DE conferma un interesse concreto da parte dei Blancos, anche se al momento non esiste alcun accordo verbale tra le parti.

Come già riportato in precedenza, il Real sarebbe disposto a formulare un’offerta qualora il rinnovo del giocatore con il Bayern dovesse naufragare. Tuttavia, la priorità di Upamecano e del suo entourage resta quella di prolungare l’esperienza in Baviera, dove il francese è considerato un elemento chiave della retroguardia di Vincent Kompany. Secondo quanto riferito dall'emittente tedesca, le trattative tra il Bayern e gli agenti del giocatore stanno procedendo positivamente, anche se non è ancora stato trovato un accordo definitivo. L’ipotesi più concreta prevede un nuovo contratto fino al 2030 o 2031, con un ingaggio che potrebbe raggiungere i 20 milioni di euro lordi a stagione.

Il Real Madrid, dal canto suo, continuerà a seguire la situazione, pronto a inserirsi qualora emergessero difficoltà nei negoziati. Per ora, però, la sensazione è che Upamecano sia vicino a restare a Monaco, consolidando la propria posizione tra i migliori difensori d’Europa.