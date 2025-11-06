Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bayern Monaco e Upamecano a dialogo per il rinnovo. Il Real Madrid osserva interessato

Bayern Monaco e Upamecano a dialogo per il rinnovo. Il Real Madrid osserva interessatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 19:12Calcio estero
Niccolò Righi

Il Real Madrid sta monitorando con grande attenzione la situazione contrattuale di Dayot Upamecano, difensore francese attualmente in forza al Bayern Monaco. Sky Sport DE conferma un interesse concreto da parte dei Blancos, anche se al momento non esiste alcun accordo verbale tra le parti.

Come già riportato in precedenza, il Real sarebbe disposto a formulare un’offerta qualora il rinnovo del giocatore con il Bayern dovesse naufragare. Tuttavia, la priorità di Upamecano e del suo entourage resta quella di prolungare l’esperienza in Baviera, dove il francese è considerato un elemento chiave della retroguardia di Vincent Kompany. Secondo quanto riferito dall'emittente tedesca, le trattative tra il Bayern e gli agenti del giocatore stanno procedendo positivamente, anche se non è ancora stato trovato un accordo definitivo. L’ipotesi più concreta prevede un nuovo contratto fino al 2030 o 2031, con un ingaggio che potrebbe raggiungere i 20 milioni di euro lordi a stagione.

Il Real Madrid, dal canto suo, continuerà a seguire la situazione, pronto a inserirsi qualora emergessero difficoltà nei negoziati. Per ora, però, la sensazione è che Upamecano sia vicino a restare a Monaco, consolidando la propria posizione tra i migliori difensori d’Europa.

Articoli correlati
Bufera anche su Upamecano: con Hakimi a terra, il francese ride e fa il gesto del... Bufera anche su Upamecano: con Hakimi a terra, il francese ride e fa il gesto del pianto
Da Evreux al grande sogno: Dembele-Upamecano, l’amicizia che illumina il PSG-Bayern... Da Evreux al grande sogno: Dembele-Upamecano, l’amicizia che illumina il PSG-Bayern
Upamecano in scadenza col Bayern, il presidente ri-eletto lancia un appello Upamecano in scadenza col Bayern, il presidente ri-eletto lancia un appello
Altre notizie Calcio estero
Bayern Monaco e Upamecano a dialogo per il rinnovo. Il Real Madrid osserva interessato... Bayern Monaco e Upamecano a dialogo per il rinnovo. Il Real Madrid osserva interessato
Wolverhampton a caccia del nuovo allenatore: nel mirino c'è l'attuale tecnico del... Wolverhampton a caccia del nuovo allenatore: nel mirino c'è l'attuale tecnico del Middlesbrough
Il PSG guarda al futuro: occhi sul talento tedesco Eichhorn, 16enne dell'Hertha Il PSG guarda al futuro: occhi sul talento tedesco Eichhorn, 16enne dell'Hertha
Cristiano Ronaldo: "Ho pianto molto per Diogo Jota. Funerale? Ecco perché non andai"... Cristiano Ronaldo: "Ho pianto molto per Diogo Jota. Funerale? Ecco perché non andai"
Siviglia, occhi su Zirkzee per l'attacco: a gennaio sarà assalto all'olandese del... Siviglia, occhi su Zirkzee per l'attacco: a gennaio sarà assalto all'olandese del Man Utd
L'Inghilterra "taglia" il minuto di silenzio in campo: sarà utilizzato solo per eventi... L'Inghilterra "taglia" il minuto di silenzio in campo: sarà utilizzato solo per eventi 'calcistici'
Cristiano Ronaldo: "Quanti Mondiali ha vinto l'Argentina prima di Messi? Se lo vince... Cristiano Ronaldo: "Quanti Mondiali ha vinto l'Argentina prima di Messi? Se lo vince il Portogallo..."
Ajax, Heitinga non è più l'allenatore. Squadra momentaneamente affidata a Fred Grim... UfficialeAjax, Heitinga non è più l'allenatore. Squadra momentaneamente affidata a Fred Grim
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Le più lette
1 Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
3 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
4 Atalanta, Lookman non ha più scuse. È possibile che venga messo sul mercato a gennaio?
5 Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Scaroni: "San Siro bocciato dalla UEFA per gli Europei, un nuovo stadio è necessario"
Immagine top news n.1 Fiorentina, per la firma di Vanoli servirà aspettare almeno domani: i dettagli del contratto del tecnico
Immagine top news n.2 Dal 'why me' al mancato cinque, la ricostruzione del caso Lookman. Sacchi: "Capisco Juric"
Immagine top news n.3 Juventus, Vlahovic in gruppo dopo il problema muscolare in Champions. Nel derby ci sarà
Immagine top news n.4 Genoa, ecco l'annuncio: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore rossoblù
Immagine top news n.5 Bologna, ieri visita dei dirigenti a Freuler. E intanto è pronta l'offerta di rinnovo: i dettagli
Immagine top news n.6 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
Immagine top news n.7 Oggi la risoluzione di Vanoli col Torino, poi la firma con la Fiorentina: i dettagli e tutte le ultime
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.2 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.3 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.4 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "Perugia piazza da Serie A. quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato entusiasmo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, giusto rinnovare o no con Vlahovic? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Tensione Lookman-Juric, chi ha ragione? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Corvino: "Sulla carta il Lecce è da ultimo posto. Offerte da oltre 25 milioni per Tiago Gabriel"
Immagine news Serie A n.2 Hollerbach entra e regala il pareggio al Mainz. Troppo morbida la difesa della Fiorentina
Immagine news Serie A n.3 Nela ricorda Dundee United-Roma di 40 anni fa: "Ecco perché feci il dito medio all'allenatore"
Immagine news Serie A n.4 Serie A, Simonelli: "Stadi fondamentali, Meloni è d'accordo. San Siro? Ha 100 anni"
Immagine news Serie A n.5 Zauli: "Il Bologna cresce anno dopo anno, può vincere l'Europa League"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, ora la ripartenza. La Fiorentina a Vanoli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Minelli dopo la firma: "Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera del Penzo"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, gli Amministratori Giudiziari: "Situazione complessa, ma daremo nuovo slancio"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Molinaro: "Dobbiamo sentirci forti dopo aver fatto qualcosa di importante"
Immagine news Serie B n.4 Spezia-Bari, i convocati di Caserta: torna a disposizione Kassama. Out Vicari e Darboe
Immagine news Serie B n.5 Mantova, De Maio al passo d'addio: non sarà più il club manager
Immagine news Serie B n.6 Alesi: "Catanzaro club giusto per crescere. Iemmello? Un vero leader, un esempio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Guidonia, rinforzo in difesa: ingaggiato il classe 1997 Davide Vitturini
Immagine news Serie C n.2 Foggia, ecco l'erede di Delio Rossi: accordo con Enrico Barillari
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Proietto: "Non facciamoci ingannare dalla classifica del Rimini. È avversario tosto"
Immagine news Serie C n.4 Arezzo, presentato il progetto definitivo del nuovo Stadio “Città di Arezzo”
Immagine news Serie C n.5 Campobasso e Trapani deferiti al TFN per violazioni amministrative: la nota della FIGC
Immagine news Serie C n.6 Zauli: "Perugia piazza da Serie A. quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato entusiasmo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?