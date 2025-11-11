Bayern, si lavora al rinnovo di Upamecano. Hainer: "Sono moderatamente ottimista"

Il futuro di Dayot Upamecano al Bayern Monaco resta uno dei principali nodi della programmazione del club bavarese. Il difensore francese, arrivato nel 2021 dal Lipsia per oltre 40 milioni di euro, ha contratto fino all’estate 2026, ma non ha ancora firmato il rinnovo con i campioni di Germania in carica. Nel frattempo, diversi club europei, tra cui il Real Madrid, seguono con attenzione la situazione, mentre a Monaco mostrano ottimismo sulla sua permanenza, considerandolo un giocatore chiave per Kompany e il suo staff tecnico.

In un’intervista al quotidiano Abendzeitung, il presidente del Bayern, Herbert Hainer, ha confermato che la dirigenza è al lavoro: "Stiamo parlando con Upamecano", ha dichiarato. Il centrale francese, però, vuole prendersi il tempo necessario per ponderare la decisione, anche alla luce dell’interesse di altri grandi club. "Credo che si trovi a suo agio a Monaco. Per lui è una scelta importante, ma in generale gli piace molto stare al Bayern", ha aggiunto Hainer.

Il dirigente di 71 anni si è mostrato fiducioso in merito a un esito positivo: "Vorremmo trattenerlo. Sono moderatamente ottimista", ha concluso. Secondo diversi media tedeschi, le trattative sarebbero incentrate in particolare sulla durata del nuovo contratto e su un adeguamento salariale coerente con il suo ruolo da pilastro della difesa. Upamecano, che forma la coppia centrale titolare con Jonathan Tah, dovrà ora decidere, a 27 anni, quale sarà il prossimo passo della sua carriera, tra continuità al Bayern e nuove sfide in Europa.