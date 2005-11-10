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Argentina, la visita di Papa Leone XIV cambia il calendario: a rischio le date del campionato

Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:25Calcio estero
28.10.2026 22:25Calcio estero
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La visita del Pontefice in Argentina potrebbe far slittare l'ultima giornata del Clausura e gli spareggi promozione delle serie inferiori. Attese decisioni ufficiali.
FotoTUTTOmercatoWEB

Il calendario del calcio argentino potrebbe subire diverse modifiche a causa della visita di Papa Leone XIV, atteso nel Paese domenica 8 novembre. La concomitanza con gli impegni istituzionali e le esigenze di sicurezza rischia infatti di condizionare l'organizzazione delle partite, a partire dall'ultima giornata del torneo Clausura fino alla finale e agli spareggi promozione della Primera Nacional.

Clausura, ultima giornata anticipata: si gioca dal 4 al 6 novembre

Secondo le indiscrezioni emerse mercoledì, l'Aprevide, l'agenzia per la sicurezza negli eventi sportivi della provincia di Buenos Aires, non garantirebbe il proprio servizio per le partite in programma tra il 6 e l'11 novembre. Anche il Comitato per la sicurezza della città di Buenos Aires non sarebbe disponibile fino a martedì 10.

Per questo motivo, l'orientamento sarebbe quello di anticipare l'ultima giornata del Clausura, distribuendo le partite tra mercoledì 4 e venerdì 6 novembre. Il calendario definitivo dovrebbe essere ufficializzato giovedì, durante la riunione del Comitato Esecutivo della Liga Profesional.

Nazionale argentina, confermate le date delle amichevoli

La visita del Pontefice non dovrebbe invece modificare il programma della nazionale argentina per la finestra FIFA di novembre, prevista dopo l'arrivo di Leone XIV. L'Argentina dovrebbe affrontare l'Uruguay il 13 novembre alla Bombonera, mentre il secondo impegno è fissato per il 17 novembre contro il Costa Rica, allo stadio Mario Alberto Kempes di Córdoba.

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