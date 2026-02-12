Poker Juventus NG, vince il Forlì. Pari fra Guidonia e Bra. I risultati nel Girone B

Si sono concluse le prime tre gare del turno infrasettimanale del Girone B di Serie C che vedrà in serata tutte le altre formazioni in campo: vittoria netta della Juventus Nex Gen sulla Sambenedettese per 4-2 con i gol di Guerra (doppietta) e dell'acquisto invernale Gunduz. Vince anche il Forlì che stende con un gol per tempo il Pontedera ultimo in classifica, mentre fra Guidonia Montecelio e Bra arriva un pari con un gol per parte.

Di seguito, il punto:

26ª GIORNATA – 10-11-12 FEBBRAIO 2026

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Forlì - Pontedera 2-0

43' Scaccabarozzi, 89’ Ilari

Guidonia Montecelio - Bra 1-1

25' Tessiore (G), 34' [rig.] Baldini (B)

Juventus Next Gen - Sambenedettese 4-2

13' Cerri (J), 16' Gunduz (J), 31' e 42' Guerra (J), 45'+5 Zini (S), 66’ Piccoli (S)

Giovedì 12 febbraio

Ore 20.30 – Ascoli - Torres

Ore 20.30 – Campobasso - Livorno

Ore 20.30 – Carpi - Arezzo (Diretta Rai Play)

Ore 20.30 – Gubbio - Vis Pesaro

Ore 20.30 – Pianese - Perugia

Ore 20.30 – Ternana - Ravenna

Riposa – Pineto

Classifica: Arezzo 56, Ravenna 49, Ascoli 46, Juventus Next Gen 39*, Pineto 36, Campobasso 33, Vis Pesaro 31**, Pianese 31, Ternana 30**, Guidonia Montecelio 30, Gubbio 29**, Forlì 29, Carpi 28, Livorno 28, Bra 25*, Sambenedettese 24*, Perugia 23, Torres 20, Pontedera 16

N.B. - *una gara in più

** una gara in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A

Alcione Milano - Ospitaletto Franciacorta 0-0

Dolomiti Bellunesi - Pergolettese 1-2

24' Corti (P), 49' Olonisakin (D), 59' Tremolada (P)

Novara - Albinoleffe 2-2

10' [rig.] Lombardi (A), 56' [aut.] Baldi (A), 73' Boseggia (N), 81' Parlati (A)

Renate - Triestina 4-0

8' e 57' Anelli, 47' Calì, 81' Ekuban

Arzignano Valchiampo - Trento 0-2

87' Ebone, 90'+5 Capone

Giana Erminio - Lecco 0-1

42' Pellegrino

Inter U23 - Lumezzane 0-0

Pro Patria - Cittadella 1-0

49' King

Pro Vercelli - Vicenza 1-2

74' Zonta (V), 76' Akpa Akpro (P), 86' Rauti (V)

Union Brescia - Virtus Verona 3-1

11' Sorensen (U), 20' e 32' Crespi (U), 76' Patanè (V)

Classifica: Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 48, Renate 42, Trento 41, Alcione Milano 40, Cittadella 39, Inter U23 39, Giana Erminio 35, Pro Vercelli 35, Lumezzane 33, Arzignano Valchiampo 30, AlbinoLeffe 30, Novara 29, Dolomiti Bellunesi 29, Ospitaletto 28, Pergolettese 23, Virtus Verona 19, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Cavese - Monopoli 1-0

24' Fusco

Sorrento - Giugliano 1-0

31' Crecco

Team Altamura - Latina 1-0

61' [aut.] Pace

Trapani - Benevento 0-5

17' e 67' [rig.] Tumminello, 20' Manconi, 71' e 90+3' Mignani

Atalanta U23 - Potenza 2-2

45+2' Levak (A), 68' Schimmenti (P), 80' Manzoni (A), 82' Mazzeo (P)

Casertana - Crotone 2-2

12' Saco (CA), 23' Vinicius (CR), 31' Girelli (CA), 81' Gomez (CR)

Catania - Audace Cerignola 0-0

Cosenza - Siracusa 1-0

81' Emmausso

Foggia - Picerno 1-2

16' Brosco (F), 18' Guadagni (P), 56' Pugliese (P)

Salernitana - Casarano 3-0

10' Molina, 68' e 70' Lescano

Classifica Benevento 60, Catania 52*, Salernitana 49, Cosenza 43, Casertana 43, Crotone 41, Audace Cerignola 39, Monopoli 37, Team Altamura 36, Casarano 33, Potenza 31, Sorrento 30, Latina 27, Cavese 27, Atalanta U23 27, Picerno 26, Trapani 25*, Siracusa 22, Foggia 22, Giugliano 21

N.B. - *una gara in meno

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva