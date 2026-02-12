Ufficiale Nuovo innesto per la difesa dell'AlbinoLeffe: ha firmato il terzino Ferrarini

Come anticipato il terzino destro Ferrarini ripartirà dall'AlbinoLeffe dopo la fine della sua avventura col Rimini a causa dell'esclusione del club romagnolo dal campionato. Lo comunica il club orobico con il seguente comunicato:

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Garbiele Ferrarini, difensore classe 2000, che si è legato al club bluceleste fino al 30 giugno 2026.

Nativo di La Spezia, dopo aver mosso calcisticamente i primi passi con il Colli di Luni Calcio, è entrato nel Settore Giovanile della Fiorentina, indossando la maglia viola dai pulcini sino alla Primavera, con cui ha vinto una Coppa Italia di categoria. Reduce dall'esperienza con il Rimini FC nei primi mesi della stagione, Ferrarini - il cui debutto tra i pro in maglia Pistoiese risale alla stagione 2019/20 in LegaPro (24 partite, con 1 gol e 3 assist a referto) - può vantare 48 presenze (1 gol e 2 assist) in Serie B con Perugia, Venezia e Feralpisalò.

A Gabriele, che in carriera ha indossato per tre volte la maglia della Nazionale Italiana Under 21, un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia Albinoleffe e un grande in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica.