La Juventus Next Gen fa tripla cifra: con la Sambenedettese arriva la centesima vittoria

Centro vittorie dal 2018 a oggi: dal 4-0 nel 'derby' piemontese con il Cuneo che tenne a battesimo l'allora Juventus Under 23 al 4-2 contro la Sambenedettese di questa sera. Questo il cammino della seconda squadra del club torinese che viene celebrata dal club con una nota sui propri canali ufficiali in cui si ripercorrono questi poco meno di sei anni di esistenza:

Con il successo contro la Sambenedettese, la Juventus Next Gen conquista la vittoria numero 100 in regular season di Serie C dalla stagione del debutto, la 2018/19. Un dato che fotografa la continuità del percorso bianconero, primo esempio in Italia di seconda squadra iscritta a un campionato professionistico.

Il cammino è iniziato il 27 settembre 2018. Allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, casa della Next Gen, arrivò un netto 4-0 contro il Cuneo: la prima storica vittoria in campionato. Da quella sera, i tanti giovani bianconeri hanno costruito stagione dopo stagione un percorso fatto di crescita e competitività. Nel corso degli anni, la squadra ha disputato campionati in tutti e tre i gironi di Serie C – A, B e C – confrontandosi con realtà e contesti differenti e mantenendo sempre continuità di rendimento.

Le 100 vittorie in regular season rappresentano un traguardo significativo per un progetto che, sin dalla sua nascita, ha unito sviluppo dei giovani e risultati sul campo. In questi anni, la Next Gen ha offerto a tanti calciatori l’opportunità di misurarsi con il calcio professionistico, accumulando esperienza e contribuendo alla loro crescita tecnica e personale.

Un percorso iniziato nel 2018 e che, giornata dopo giornata, continua ad arricchirsi di nuovi capitoli".