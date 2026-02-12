TMW Lupo: "Addio di Conte al Napoli a fine stagione? Tra le righe qualche segnale lo ha dato"

"Se mi aspetto l'addio di Conte a fine stagione? Tra le righe qualche segnale lo ha dato. La settimana di stop che si è preso per riflettere, il riferimento in terza persona in merito al mercato: elementi che potrebbe far pensare che si vada verso l’addio”. Così a TuttoMercatoWeb.com Fabio Lupo, direttore sportivo, ex tra le altre di Palermo, Ascoli, SPAL, Venezia, Torino e Sampdoria.

All'interno della rubrica "A tu per tu", Lupo definisce quella del Napoli "una situazione inaspettata. Ha fatto un mercato importante in estate. Poi ci sono stati tanti infortuni e forse qualche errore nella gestione c’è stata. Col mercato bloccato non è stato possibile fare delle integrazioni. Ora la qualificazione in Champions rimane un obiettivo ma non scontato".

Che mercato è stato quello di gennaio? "Le premesse facevano pensare ad un mercato scoppiettante. Poi in realtà ci sono stati pochi colpi veri. E stato un mercato movimentato ma senza colpi clamorosi. Il colpo migliore lo ha fatto la Roma con Malen", conclude Fabio Lupo.