Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, l’Arezzo vince e va in fuga: l’Ascoli si salva all’ultimo e cade il Ravenna

Serie C, l’Arezzo vince e va in fuga: l’Ascoli si salva all’ultimo e cade il RavennaTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:34Serie C
Tommaso Maschio

È fuga Arezzo nel Girone B di Serie C dopo ventisei giornate. La squadra toscana infatti ha vinto nel turno infrasettimanale sul campo del Carpi grazie a un gol in avvio di Guccione e si è portato a +10 da un Ravenna che è incappato in un’altra sconfitta in casa della Ternana. Frenata anche dell’Ascoli che si salva all’ultimo con Rizzo Pinna che firma il 2-2 allo scadere. Ora i marchigiani sono a -12 dalla testa.

Nelle altre gare della serata vincono Livorno, 2-1 in casa del Campobasso, Gubbio, 1-0 allo scadere sulla Vis Pesaro, e Pianese, 2-1 sul Perugia.

Di seguito, il punto:

26ª GIORNATA – 10-11-12 FEBBRAIO 2026
GIRONE B
Forlì - Pontedera 2-0
43' Scaccabarozzi, 89’ Ilari
Guidonia Montecelio - Bra 1-1
25' Tessiore (G), 34' [rig.] Baldini (B)
Juventus Next Gen - Sambenedettese 4-2
13' Cerri (J), 16' Gunduz (J), 31' e 42' Guerra (J), 45'+5 Zini (S), 66’ Piccoli (S)
Ascoli – Torres 2-2
19’ Milanese (A), 32’ Di Stefano (T), 37’ Sorrentino (T), 90’+5’ Rizzo Pinna (A)
Campobasso – Livorno 1-2
17’ Malgrida (L), 34’ Bonassi (L), 36’ Brunet (C)
Carpi – Arezzo 0-1
2’ Guccione
Gubbio - Vis Pesaro 1-0
90’+3’ Ghirardello
Pianese – Perugia 2-1
45’+2’ Coccia (Pi), 55’ Bertini (Pi), 72’ Nepi (Pe)
Ternana – Ravenna 2-0
80’ Dubickas, 90’ Kerrigan
Riposa – Pineto

Classifica: Arezzo 59, Ravenna 49, Ascoli 47, Juventus Next Gen 39, Pineto 36*, Pianese 34, Ternana 33*, Campobasso 33, Gubbio 32*, Vis Pesaro 31*, Livorno 31, Guidonia Montecelio 30*, Forlì 29*, Carpi 28, Bra 25, Sambenedettese 24, Perugia 23, Torres 21, Pontedera 16*

N.B. - *una gara in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Alcione Milano - Ospitaletto Franciacorta 0-0
Dolomiti Bellunesi - Pergolettese 1-2
24' Corti (P), 49' Olonisakin (D), 59' Tremolada (P)
Novara - Albinoleffe 2-2
10' [rig.] Lombardi (A), 56' [aut.] Baldi (A), 73' Boseggia (N), 81' Parlati (A)
Renate - Triestina 4-0
8' e 57' Anelli, 47' Calì, 81' Ekuban
Arzignano Valchiampo - Trento 0-2
87' Ebone, 90'+5 Capone
Giana Erminio - Lecco 0-1
42' Pellegrino
Inter U23 - Lumezzane 0-0
Pro Patria - Cittadella 1-0
49' King
Pro Vercelli - Vicenza 1-2
74' Zonta (V), 76' Akpa Akpro (P), 86' Rauti (V)
Union Brescia - Virtus Verona 3-1
11' Sorensen (U), 20' e 32' Crespi (U), 76' Patanè (V)

Classifica: Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 48, Renate 42, Trento 41, Alcione Milano 40, Cittadella 39, Inter U23 39, Giana Erminio 35, Pro Vercelli 35, Lumezzane 33, Arzignano Valchiampo 30, AlbinoLeffe 30, Novara 29, Dolomiti Bellunesi 29, Ospitaletto 28, Pergolettese 23, Virtus Verona 19, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Cavese - Monopoli 1-0
24' Fusco
Sorrento - Giugliano 1-0
31' Crecco
Team Altamura - Latina 1-0
61' [aut.] Pace
Trapani - Benevento 0-5
17' e 67' [rig.] Tumminello, 20' Manconi, 71' e 90+3' Mignani
Atalanta U23 - Potenza 2-2
45+2' Levak (A), 68' Schimmenti (P), 80' Manzoni (A), 82' Mazzeo (P)
Casertana - Crotone 2-2
12' Saco (CA), 23' Vinicius (CR), 31' Girelli (CA), 81' Gomez (CR)
Catania - Audace Cerignola 0-0
Cosenza - Siracusa 1-0
81' Emmausso
Foggia - Picerno 1-2
16' Brosco (F), 18' Guadagni (P), 56' Pugliese (P)
Salernitana - Casarano 3-0
10' Molina, 68' e 70' Lescano

Classifica Benevento 60, Catania 52*, Salernitana 49, Cosenza 43, Casertana 43, Crotone 41, Audace Cerignola 39, Monopoli 37, Team Altamura 36, Casarano 33, Potenza 31, Sorrento 30, Latina 27, Cavese 27, Atalanta U23 27, Picerno 26, Trapani 25*, Siracusa 22, Foggia 22, Giugliano 21

N.B. - *una gara in meno
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Poker Juventus NG, vince il Forlì. Pari fra Guidonia e Bra. I risultati nel Girone... Poker Juventus NG, vince il Forlì. Pari fra Guidonia e Bra. I risultati nel Girone B
Giovanni Zichella: "Arezzo la più forte del Girone B. E il Perugia potrà evitare... Giovanni Zichella: "Arezzo la più forte del Girone B. E il Perugia potrà evitare il playout"
Cuoghi: "Il Vicenza è di un'altra categoria. L'ambiente non ha mai mollato, merita... Cuoghi: "Il Vicenza è di un'altra categoria. L'ambiente non ha mai mollato, merita la B"
Altre notizie Serie C
Vicenza, Seeber e il rischio di perdere Gallo: "Sono cose che possono capitate, ma..."... Vicenza, Seeber e il rischio di perdere Gallo: "Sono cose che possono capitate, ma..."
Serie C, l’Arezzo vince e va in fuga: l’Ascoli si salva all’ultimo e cade il Ravenna... Serie C, l’Arezzo vince e va in fuga: l’Ascoli si salva all’ultimo e cade il Ravenna
Nuovo innesto per la difesa dell'AlbinoLeffe: ha firmato il terzino Ferrarini UfficialeNuovo innesto per la difesa dell'AlbinoLeffe: ha firmato il terzino Ferrarini
La Juventus Next Gen fa tripla cifra: con la Sambenedettese arriva la centesima vittoria... La Juventus Next Gen fa tripla cifra: con la Sambenedettese arriva la centesima vittoria
Poker Juventus NG, vince il Forlì. Pari fra Guidonia e Bra. I risultati nel Girone... Poker Juventus NG, vince il Forlì. Pari fra Guidonia e Bra. I risultati nel Girone B
Serie C, il programma delle ultime sette giornate della stagione regolare: date e... Serie C, il programma delle ultime sette giornate della stagione regolare: date e orari
Serie C, 26ª giornata: disastro Samb già dopo i primi 45'. Pontedera sotto col gol... Serie C, 26ª giornata: disastro Samb già dopo i primi 45'. Pontedera sotto col gol dell'ex
Ebone, il primo gol fra i pro e la fine di un incubo che fa sorridere il Trento.... Ebone, il primo gol fra i pro e la fine di un incubo che fa sorridere il Trento. E anche il Bologna
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
1 Khvicha Kvaratskhelia, acquistato per poco causa guerra e rivenduto per 75 milioni
2 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
3 Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
4 Ivan Juric è un caso più unico che raro. Ci ripensa il Torino, nonostante tre esoneri
5 Sorteggio Nations League, finita la cerimonia. Ecco i raggruppamenti, l'Italia non sorride
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, Bonucci: "Girone di Nations League difficile. Obiettivo? Andare più lontano possibile"
Immagine top news n.1 Sorteggio Nations League, finita la cerimonia. Ecco i raggruppamenti, l'Italia non sorride
Immagine top news n.2 Atalanta, almeno un mese di stop per De Ketelaere: che tegola, salta 6 big match
Immagine top news n.3 Spalletti non parlerà prima di Inter-Juve. Al suo posto Locatelli: ecco il perché
Immagine top news n.4 Como, il ds Ludi: "Fabregas focalizzato sul nostro progetto. Nico Paz? Aspettiamo, non dipende da noi"
Immagine top news n.5 Bologna, ecco il primo rinnovo: Santiago Castro prolunga fino al giugno del 2030
Immagine top news n.6 Da Vlahovic a Bastoni, la top 10 degli ingaggi di Serie A: ben 8 arrivano da Inter e Juve
Immagine top news n.7 L'addio di De Zerbi non cambia il futuro di Pavard. Non sarà all'Inter ma... Da Inzaghi?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.3 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.4 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Antonio Conte-Napoli, quale futuro? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sandro Sabatini: "Vergara in Nazionale con Palestra e Pisilli. Alisson? Non vale Lang"
Immagine news Serie A n.2 Stop restyling Dall'Ara, il sindaco Lepore: "Quei 40 milioni di euro sono dei bolognesi"
Immagine news Serie A n.3 Como, Butez primo in Serie A per clean sheet: "È frutto del lavoro di tutta la squadra"
Immagine news Serie A n.4 Dalla Spagna: Lewandowski, futuro criptico. La MLS si fa avanti, anche il Milan alla finestra
Immagine news Serie A n.5 Doppio rinnovo di contratto nel Torino, blindati i giovani centrocampisti Acquah e Kugyela
Immagine news Serie A n.6 Senza De Ketelaere l'Atalanta non perde mai: 3 vittorie e un pari, i precedenti in stagione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lega B e AIC insieme contro le frodi sportive, Bedin: "Proteggiamo il valore del calcio"
Immagine news Serie B n.2 Dal manto erboso ai nuovi Sky Box: stanziati 5 milioni di euro per il Menti di Castellammare
Immagine news Serie B n.3 Empoli, tegola Ghion in mezzo al campo: lesione di medio grado alla coscia
Immagine news Serie B n.4 Modena, dopo Sersanti si ferma anche Pyyhtia: Sottil rischia di avere la coperta corta
Immagine news Serie B n.5 Dalle due panchine all'Under 18 passando per il rinnovo con la Samp: che 2026 per Diop
Immagine news Serie B n.6 Avellino, la Sud contro Biancolino. Il tecnico: "Non accetto offese alla famiglia, ma ho esagerato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Seeber e il rischio di perdere Gallo: "Sono cose che possono capitate, ma..."
Immagine news Serie C n.2 Serie C, l’Arezzo vince e va in fuga: l’Ascoli si salva all’ultimo e cade il Ravenna
Immagine news Serie C n.3 Nuovo innesto per la difesa dell'AlbinoLeffe: ha firmato il terzino Ferrarini
Immagine news Serie C n.4 La Juventus Next Gen fa tripla cifra: con la Sambenedettese arriva la centesima vittoria
Immagine news Serie C n.5 Poker Juventus NG, vince il Forlì. Pari fra Guidonia e Bra. I risultati nel Girone B
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il programma delle ultime sette giornate della stagione regolare: date e orari
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Milan, peggior attacco interno contro miglior difesa esterna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.2 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.4 Il procuratore Wasserman coinvolto nel 'Caso Epstein', l'ex stella USA Wambach lo scarica
Immagine news Calcio femminile n.5 Wolfsburg-Juve, le formazioni ufficiali: Capeta subito titolare. C'è l'ex Beerensteyn
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, volto nuovo in difesa: contratto fino a giugno con opzione per Kaylie Ronan
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…