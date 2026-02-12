Braglia: "Como non ancora da Champions, alla Fiorentina inizino a usare la baionetta"

L'ex portiere Simone Braglia, che ha visto cominciare la sua carriera dalle giovanili del Como, si è proiettato tra le altre cose anche alla prossima sfida dei lariani, opposti sabato alla Fiorentina nel programma della 25^ giornata di Serie A, nel corso di un'intervista con Radio FirenzeViola: "Il progetto del Como lo può portare nelle zone nobili del campionato. Non credo possano puntare al 4° posto, ma potrebbero provarci per l'Europa League. Per me è presto ancora per la Champions, magari con il passare degli anni con le ambizioni che ha Fabregas ci potranno arrivare".

Qualcuno pensa che negli anni il Como possa pensare anche più in grande però, magari puntando a diventare una squadra in grado di lottare per lo Scudetto. Si esprime così sul tema Braglia: "Io credo che la società utilizzi lo sport anche per i loro progetti. Secondo me la società vuole arrivare e mantenere una posizione europea".

Passando invece ad analizzare la Fiorentina, prosegue e conclude Braglia: "È la prima indiziata a combattere per una posizione per cui non è abituata a lottare. I giocatori che sono in rosa dovrebbero iniziare a utilizzare la baionetta. Il pericolo più grosso è questo, i calciatori non sono abituati a vivere questa situazione. De Gea? Ho visto degli errori di De Gea che non mi aspettavo. Se la Fiorentina vuole raggiungere la salvezza non si possono accettare alcuni errori che invece il portiere viola ha commesso questa stagione".

