Vicenza, Seeber e il rischio di perdere Gallo: "Sono cose che possono capitate, ma..."

“Perché dovremmo pensare una cosa del genere? Sappiamo che sono cose che possono capitare, fanno parte del nostro mestiere, ma i contratti vanno rispettati da ambo le parti”. Il direttore generale del Vicenza Werner Seeber ha parlato così nel corso della trasmissione ‘È solo calcio’ su TVArispondendo a chi gli domandava se temesse un’offerta per il tecnico Fabio Gallo al termine di questa stagione.

Spazio poi al futuro: “Come società ci siamo organizzati, manca poco o nulla, ma siamo già pronti e abbiamo già stabilito un business plan anche per la Serie B. Dovrà essere un po' rivisto, ma le basi ci sono già. Purtroppo in Serie B non si guadagna, i ricavi sono calati già quest’anno e tutto il sistema calcio è in perdita. - prosegue Seeber – Il gruppo sarà fondamentale anche nella prossima stagione e creare un gruppo di giocatori sapendo di poter fare le scelte è la vera programmazione, ma non dipende solo dalla categoria. Penso che il ciclo sia già partito e la continuità porta a fare bene”.

Spazio poi alla questione del Romeo Menti: “C’è la consapevolezza che deve essere migliorato anche per poter raggiungere obiettivi ancora più importanti, è un tema delicato anche per lo sviluppo della società. - conclude il dg biancorosso come riporta Trivenetogoal.it - È stata prolungata con il Comune la convenzione per altri due anni, ora bisogna trovare una quadra che metta d’accordo tutti”.