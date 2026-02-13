Focus TMW Under23 in Serie C: i talenti da non perdere di Inter, Juventus e Atalanta

Dopo i tre approfondimenti della serie “Cantiere Under23”, ecco il focus completo sui giovani profili delle seconde squadre di Inter, Juventus e Atalanta che stanno emergendo nel campionato di Lega Pro.

La stagione di Serie C 2025/26 sta offrendo spunti interessanti non solo per i club storici della terza serie ma anche per le seconde squadre dei top club italiani. Inter U23, Juventus Next Gen e Atalanta U23 stanno infatti facendo da laboratorio competitivo per i talenti più promettenti, tra prospettive tecniche, prime opportunità e numeri che iniziano a lasciare il segno sul campo.

Nel dettaglio, puoi leggere i profili più intriganti di ciascun club nei tre approfondimenti già pubblicati:

Inter U23

L’Inter ha inserito la sua formazione Under23 nel Girone A di Serie C, dando spazio a giovani interessanti che rispondono alle esigenze tattiche di Stefano Vecchi e mostrano continuità di rendimento nel campionato di Lega Pro. Leggi qui l’articolo completo!

Juventus Next Gen

La Next Gen bianconera, presenza storica nel progetto seconde squadre, continua a rappresentare un punto di riferimento per la valorizzazione di prospetti giovani. Il pezzo dedicato svela i profili da seguire della Juventus impegnata nel Girone B di Serie C. Leggi qui l’articolo completo!

Atalanta U23

L’Atalanta conferma la sua vocazione alla crescita dei giovani con una Under23 viva e dinamica nel Girone C di Serie C. Dal pezzo dedicato emergono i profili degli atalantini che potrebbero ritagliarsi un ruolo importante nei piani futuri della Dea. Leggi qui l’articolo completo!