Dal manto erboso ai nuovi Sky Box: stanziati 5 milioni di euro per il Menti di Castellammare

La Giunta Comunale di Castellammare di Stabia ha deciso di stanziare cinque milioni di euro per ridisegnare il futuro dello stadio Romeo Menti con l’approvazione del progetto di adeguamento e riqualificazione dello stadio cittadino “con fondi del PR Campania FESR 2021–2027, aprendo ufficialmente la strada a un intervento che punta a rendere l’impianto più moderno, sicuro e accessibile”.

"Il 'Romeo Menti' non è soltanto uno stadio, la casa della Juve Stabia, ma un luogo di identità, passione e aggregazione. Vogliamo uno stadio sempre più sicuro, moderno e pienamente accessibile, ma anche ospitale, capace di accogliere famiglie, bambini e tifosi in un clima di serenità e nel pieno rispetto della legalità. Il nostro obiettivo è promuovere il tifo sano e restituire al “Menti” il ruolo di spazio di condivisione e che possa essere vissuto da tutti" - hanno dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza e il vicesindaco, con delega ai lavori pubblici, Giuseppe Di Capua in una nota stampa (fonte Ottopagine.it) - Lo stadio “Romeo Menti” sarà interessato da un ampio programma di interventi. Tra le opere previste figurano in primis la sostituzione del tappeto di gioco con un nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione, un intervento che servirà anche per confermare la certificazione Fifa per ospitare le gare professionistiche; la sostituzione delle recinzioni metalliche con nuove balaustre in vetro per migliorare visibilità ed estetica; l’interramento delle panchine a bordo campo; l’installazione di un impianto elevatore e sistemi di accesso per abbattere le barriere architettoniche.

Il progetto comprende inoltre la realizzazione di nuovi Sky Box nell’ultimo anello della tribuna centrale, la ristrutturazione dei locali lavanderia e palestra, il rifacimento degli impianti idrici dei servizi igienici, l’adeguamento antincendio con nuove compartimentazioni interne, l’implementazione di un sistema audio integrato con l’impianto di illuminazione tramite tecnologia BMS e la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione per le aree hospitality. Sono previsti anche interventi mirati di impermeabilizzazione della copertura della tribuna e dei giunti strutturali”.