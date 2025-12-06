Appiah e una settimana da ricordare: cittadinanza italiana e primo gol in A con il Milan

Una settimana indimenticabile quella che ha vissuto Karen Appiah, giovane talento del Milan che sta scalando le gerarchie e si sta facendo trovare sempre pronta quando l’allenatrice Suzanne Bakker, da sempre sensibile alla crescita delle giovani talentuose venendo dalla scuola Ajax.

La classe 2007 nella giornata di oggi ha infatti firmato il 2-0 sul campo del Napoli Women, mettendo a segno la sua prima rete in Serie A. Dopo l’esordio assoluto fra le grandi contro la Roma in Serie A Women’s Cup e il primo gol fra le professioniste arrivato nella stessa competizione contro la Ternana, la giovane attaccante fa un altro passo verso la consacrazione e festeggia nel migliore dei modi la cittadinanza italiana.

Nei giorni scorsi infatti Appiah ha ottenuto quella cittadinanza italiana che ha aspettava da tutta la vita. La 2007 infatti è nata, a Brescia, e cresciuta in Italia, ma fino a ieri era considerata straniera per le nostre leggi. Ora la classe 2007 sarà eleggibile per la Nazionale italiana e in particolare per quella Under 20 che il prossimo anno sarà impegnata in Polonia per un Mondiale di categoria che mancava dal lontano 2012. Potrebbe essere quella il primo grande evento a cui parteciperà Appiah con la maglia azzurra con il sogno un giorno di approdare in quella maggiore.