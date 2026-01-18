Bertolini ricorda Commisso: "Viola Park progetto visionario. Credeva nel calcio femminile"

L'ex ct dell'Italia Femminile Milena Bertolini ha voluto dedicare un pensiero a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina che è scomparso nella giornata di ieri, ricordando il suo impegno per il calcio femminile: "L’ho incontrato quando ero CT della Nazionale, - afferma Bertolini ai microfoni di Firenzeviola.it - mi parlò con entusiasmo del calcio femminile in America e della volontà di farlo crescere in Italia.

Si sentiva tanto il suo amore per l’Italia e la sua passione per il calcio che lo ha portato a realizzare un progetto visionario a Firenze e la realizzazione del Viola Park. Lascia un’eredità unica e importante a tutto il movimento del calcio italiano che mi auguro non vada dispersa".