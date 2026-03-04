Chivu si sfoga dopo Como-Inter: "Siamo gli unici co***oni, c'è gente che non parla mai"

Sta circolando in queste ore un video sui social che ritrae Cristian Chivu a colloquio, senza i microfoni accesi, con il giornalista Riccardo Trevisani, presente per commentare l'andata della semifinale tra il Como e l'Inter per Sport Mediaset.

Nell'occasione, l'allenatore dell'Inter sembra lasciarsi andare a uno sfogo privato a proposito della gestione della comunicazione e delle interviste. Comincia tutto da qualcosa che gli viene detto da uno dei responsabili dell'ufficio stampa nerazzurro, cosa che fa perdere i freni a Chivu. Il quale esordisce così: "Parlo solo qui, con il primo studio e non con gli altri". Quindi aggiunge, però, cambiando versione: "Più interviste faccio e meglio è". Con tanto di occhiolino al giornalista.

Prosegue poi ancora Chivu, che nel video 'rubato' si sente dire: "Siamo noi gli unici coglioni, c'è gente che non parla mai!", prima che il filmato si concluda. Da capire a chi potrebbe essere diretto questo ultimo riferimento. Magari ad Antonio Conte, suo omologo alla guida del Napoli che in Serie A non parla in conferenza stampa alla vigilia ormai dallo scorso ottobre? Possibile. Di sicuro c'è comunque che anche alla stessa Inter, con Simone Inzaghi in panchina, è capitato molte volte negli ultimi anni di saltare le conferenze stampa pre-partita in campionato.