Calcagno, presidente dell'Assocalciatori: "Gli arbitri italiani sono i migliori"

N.1 Aic: "Vittime di norme non create da noi. Inter-Napoli miglior spot

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Abbiamo gli arbitri migliori al mondo, questo è un dato di fatto. È fuori di dubbio che ci sia qualcosa da perfezionare ma siamo vittime di norme che non abbiamo creato noi. Tutto è perfezionabile, ma dobbiamo anche dire che oggi tutti vorrebbero i nostri arbitri e sappiamo bene anche quanto ce li chiedano all'estero". Così il presidente dell'Aic, Umberto Calcagno, a margine della riunione in Figc sul tema delle riforme.

Poi, parlando del calcio italiano, Calcagno sottolinea come "Inter-Napoli sia stato il più bello spot per il nostro sport. È anche vero che poi abbiamo visto la fatica di una partita così giocata ad alti ritmi, anche per il tipo di arbitraggio che c'è stato, che a me personalmente è piaciuto davvero tanto" prosegue Calcagno che sul tema dei calendari sempre più fitti, spera di "non doverci abituare a queste cose perché i calciatori vogliono giocare, a loro piace fare le partite di alto livello, piace di meno non essere al 100%. Sono i primi quando non si sentono al massimo ad avere dispiacere per non poter dare tutto ciò che possono".

Infine, sul tema delle riforme, ammette che "rimane da capire chi può fare calcio davvero a livello professionistico in tutte le categorie che abbiamo. I passi in avanti che sono stati fatti, le nuove licenze nazionali già vanno in questo senso, bisognerà fare uno sforzo ulteriore", conclude. (ANSA).