Cinquina della Juventus sul campo del St. Polten. Doppietta su rigore per Girelli
Inizia col botto e con un'italiana in grande spolvero la 5ª giornata della League Phase di Women's Champions League.
Nel match delle 18:45, infatti, la Juventus di Massimiliano Canzi passeggia sul campo del St. Polten con un perentorio 5-0. Decisive le reti di Vangsgaard, Pinto, Krumbiegle, ma soprattutto di Cristiana Girelli, autrice di una doppietta su calcio di rigore. Con questa vittoria le bianconere salgono momentaneamente al primo posto con 10 punti.
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA
St. Polten-Juventus 0-5
6' Vangsgaard, 43' rig. e 59' rig. Girelli, 66' Pinto, 81' Krumbiegle
Ore 21:00
Arsenal-Twente
Paris Saint Germain-OH Leuven
Real Madrid-Wolfsburg
Mercoledì 10 dicembre
Ore 18:45 - Barcellona-Benfica
Ore 18:45 - Valerenga-Paris FC
Ore 21:00 - Chelsea-Roma
Ore 21:00 - Manchester United-Lione
Ore 21:00 - Atletico Madrid-Bayern Monaco
CLASSIFICA
Juventus 10*
Lione 10
Barcellona 10
Wolfsburg 9
Bayern Monaco 9
Manchester United 9
Chelsea 8
Real Madrid 7
Atletico Madrid 6
Arsenal 6
Paris FC 5
OH Leuven 5
Valerenga 4
Twente 2
Benfica 1
St. Polten 1*
Roma 1
Paris Saint-Germain 0
* una gara in più