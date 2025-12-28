De Rossi torna a casa, ma il focus è solo sul Genoa: le emozioni svaniranno al fischio d'avvio

La vigilia di una partita che non sarà mai come le altre. Daniele De Rossi si avvicina al suo grande ritorno all'Olimpico da grande ex. Il capitano, la bandiera, la squadra di una vita. Ma ora allenatore del Genoa. E proprio sulla formazione rossoblù che il tecnico è concentrato, come giusto che sia, e sulla partita in sé che penserà al momento del fischio d'avvio. E con grande onestà intellettuale, quella che da sempre lo ha contraddistinto, presenta la sfida in sala stampa. "La mia fede calcistica ce l’ho scritta in faccia" ammette ma ora c'è solo il Grifone e la voglia di uscire da una situazione complicata. O meglio, cercare di risollevare la testa dopo due sconfitte consecutive.

Genoa mai vincente all'Olimpico contro la Roma

Ed è rivolta proprio su questo aspetto l'attenzione sua e dello staff in questi giorni. Il punto lasciato per strada contro l'Atalanta pesa e c'è subito tanta voglia di riprendersi in uno stadio che non ha mai visto i liguri vincenti contro la Roma: l'Olimpico. Quell'Olimpico che ha gioito, si è commosso, e (perché no?) si è anche arrabbiato in certi frangenti con DDR. Quel DDR che per 90 minuti sarà un leale avversario.

I dubbi di formazione

E più ci si avvicina alla sfida più verranno dissipati i dubbi di formazione. Con i rientri di Thorsby e Cuenca l'infermeria si svuota ma difficilmente i due, specialmente il secondo, potranno iniziare dal primo minuto. In difesa Ostigard potrebbe insidiare Otoa per una maglia da titolare mentre in attacco Ekuban potrebbe anche essere confermato al fianco di Vitinha.