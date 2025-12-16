Juventus Women, si ferma Barbara Bonansea: lesione alla coscia sinistra
Tegola per la Juventus Women, si ferma Barbara Bonansea. L'attaccante bianconera ha rimediato una lesione el bicipite femorale della coscia sinistra, di seguito il report del club bianconero:
"Barbara Bonansea è stata sottoposta ad accertamenti strumentali presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di grado moderato del bicipite femorale della coscia sinistra, riportata nel corso della gara Juventus-Napoli Women. La giocatrice ha intrapreso il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".
